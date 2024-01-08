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Понад 50 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Понад 50 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Сили оборони відбили три атаки ворога в районах Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 14 атак поблизу Первомайського
фото: Facebook/Генштаб

Окупанти продовжують докладати зусиль, аби вибити підрозділи Сил оборони із плацдармів на лівобережжі Дніпра

Триває 684-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Загалом протягом доби ворог завдав 55 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на 8 січня 2024 року російські окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника: вісім ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», сім зенітних керованих ракет С-300/С-400, чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, вісім крилатих ракет Х-22, дві керовані авіаційні ракети Х-31П.

Атаковано об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Протиповітряною обороною знищено вісім ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Заріччя, Муравейник, Грем’яч Чернігівської області; Фотовиж, Товстодубове, Запсілля Сумської області; Веселе, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили п’ять атак біля Синьківки Харківської області, де ворог, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки, Кислівки, Табаївки, Піщаного, Берестового Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими захисниками відбито атаку ворога східніше Тернів Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито дві атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Наші захисники відбили три атаки ворога в районах Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 14 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати противника неподалік Новомихайлівки Донецької області, де ворог 7 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки Запорізької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали Зміївка, Кринки, Тягинка, Іванівка, Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив дев'ять безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат. Підрозділи ракетних військ уразили два склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, російські окупанти «випадково» скинули авіабомбу на багатоповерхівки тимчасово захопленого Рубіжного на Луганщині, унаслідок чого багато людей постраждали. Через чисельних свідків подію не вдалося приховати.

До слова, наприкінці 2023 року деякі російські політики заявили про необхідність відновити в Росії радянський контррозвідувальний підрозділ «Смерш». А на початку січня 2024 року у відкритих джерелах з'явилися кадри російських оперативників, які носили нашивки цієї організації. 

Теги: війна ЗСУ окупанти обстріл ракета

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