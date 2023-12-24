В Одесі на Святвечір пролунали вибухи

Небо над Одесою після вибухів

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в місті

В Одесі на Святвечір 24 грудня пролунала серія вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали про ракетний удар. Як повідомляє «Суспільне», в місті було чутно більше п’яти вибухів. Причому перші з них прозвучали ще до оголошення повітряної тривоги.

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О 21:27 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в місті: «Одеса в укриття – ракета».

Нагадаємо, у ніч проти 24 грудня російські загарбники атакували Україну із застосуванням дронів-камікадзе. Було зафіксовано запуск ворогом 16 «Шахедів», майже усі з них були збиті силами оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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«Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БПЛА типу «Shahed-136/131», – йдеться у ранковому зведенні командування.

Військові розповіли, що силами та засобами протиповітряної оборони ВСУ 15 з 16 ударних безпілотників противника було знищено.

Також у ніч на 24 грудня у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони.