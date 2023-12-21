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Стало відомо, скільки ракет РФ запустила по Україні з початку війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки ракет РФ запустила по Україні з початку війни
фото ілюстративне

Повітряні сили знищили 1600 ракет

Від 24 лютого 2022 року російські загарбники запустила по Україні 7400 ракет різних типів. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає «Громадське радіо».

«7400 ракет різних типів запустила російська окупаційна армія з початку повномасштабного вторгнення. З цієї кількості знищено приблизно 1600. Але у цифрі 7400 пораховані усі ракети – С-300 та С-400 (їх близько третина від загальної кількості), Х-22, балістичні ракети (лише близько 900 балістичних ракет «Іскандер-М» полетіло по Україні)», – сказав речник.

Раніше повідомлялося, що Росія збільшила виробництво ракет, але не може їх накопичити.

Нагадаємо, триває 666-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та шість артилерійських засобах противника.

Теги: ракета війна ЗСУ

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