Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову

У Харкові є прильоти

Рано-вранці 8 січня під час повітряної тривоги через ракетну атаку прогриміли вибухи у Харкові та області. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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«Ранок починається з вибуху у місті. Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережними», – написав Терехов у Telegram.

Синєгубов закликав мешканців Харківщини перебувати в укриттях: «Окупанти завдають ударів по Харкову та області. Перебувайте в укриттях!».

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Нагадаємо, о 6-й годині ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).

Крім того, зафіксовано активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.

У повітряному просторі Україні зафіксовано кілька груп ворожих ракет, зокрема «Кинджали».

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Уранці 8 січня у Дніпрі пролунали вибухи.

Також у Хмельницькому прогриміла серія вибухів.

Кривий Ріг під масованим ракетним ударом.

Увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.