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Дипломат розповів, коли Росія атакує країни ЄС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дипломат розповів, коли Росія атакує країни ЄС
Війна може поширитися на ще кілька країн Європи
фото з відкритих джерел

Росія нападе, коли у США буде перехід від одного президента до іншого

 

Український політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що до 2025 року Росія нападе на країни Євросоюзу, саме в момент, коли у США буде перехід від одного президента до іншого. Про це він розповів в ефірі «Еспресо».

«Для Польщі давно було зрозуміло, що є Москва, але цей випадок з ракетою (коли ракета РФ залетіла на територію країни, – ред.) абсолютно чітко вказав на те, що Європа є мішенню. Я переконаний, що, знаючи російську дипломатію та розуміючи її інструменти дії, оці дві скажені атаки по Україні у фіналі минулого й на початку нового року, – це підтвердження тез про те, що вони готові атакувати європейські держави. І по-друге, це збіг невипадковий з тезами, які з’явилися в західній пресі, про те, що Путін дає сигнали про якісь переговори. Це те, що іменується примус-силою до дипломатії, і так це треба трактувати», – пояснив Безсмертний.

Раніше новий глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Європа може стати мішенню російської агресії уже через кілька років. 

Нагадаємо, Сейм Польщі 11 грудня, висунув лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра країни.

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Теги: переговори Москва роман ракета Роман Безсмертний Європа путін росія

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