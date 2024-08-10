Український стрибун у висоту встановив особистий рекорд на Олімпіаді

Олег Дорощук подолав висоту 2,31 метра

Український спортсмен Олег Дорощук виступив у фіналі Олімпійських ігор-2024 та оновив особистий рекорд у стрибках у висоту

23-річний українець із другої спроби взяв висоту 2,31 метра, що стало його найкращим результатом у кар'єрі.

Фінал Дорощук закінчив на шостому місці. Висота 2.34 метра йому не підкорилася.

Нагадаємо, що 4 серпня українка Ярослава Магучіх виграла Олімпійські ігри у стрибках у висоту.

До відома, фехтувальниця Ольга Харлана здобула для України першу нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої.