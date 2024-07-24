У Франції літак президента Ізраїлю було затримано через загрозу безпеці

Під час посадки літака з Герцогом на даху сусіднього приміщення бачили підозрілу людину

Ізраїльській делегації було заборонено покидати борт протягом 40 хвилин після приземлення через загрозу безпеці

Служби безпеки в аеропорту Парижа затримали ізраїльську делегацію на чолі з президентом Іцхаком Герцогом на 40 хвилин у літаку через потенційну загрозу безпеці. Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїльська делегація на чолі з Герцогом прилетіла напередодні церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі у п’ятницю, 26 липня.

Речник президента Ізраїлю підтвердив, що делегації заборонили покидати борт протягом 40 хвилин після приземлення через загрозу безпеці.

«Президент і його делегація вже зійшли з літака і продовжили рух за розкладом, як і планувалося», – додав він, не уточнюючи подробиць інциденту.

Ізраїльські ЗМІ стверджують, що під час посадки літака на даху сусіднього приміщення бачили підозрілу людину.

Напередодні стало відомо, що ізраїльській делегації на Олімпійських іграх в Парижі забезпечують посилену охорону на тлі погроз і закликів виключити Ізраїль з-поміж учасників через війну з терористами ХАМАС у секторі Гази.

Нагадаємо, депутат від ліворадикальної партії «Нескорена Франція» Томас Портес під час пропалестинського зібрання заявив, що ізраїльські спортсмени не запрошені на Олімпійські ігри в Парижі, а також закликав до протестів проти їх присутності.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск закликав країни, що воюють, укласти перемир’я на час Олімпіади в Парижі. З такою промовою він виступив під час молитви «Ангел Господній» на площі Святого Петра у Ватикані.