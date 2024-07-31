Єдина українка у веслувальному слаломі вийшла до фіналу Олімпіади

Наша спортсменка на других Олімпійських Іграх поспіль подолала півфінальний етап у каное

П'ятий день Олімпійських Ігор-2024 підходить до своєї кульмінації, проте українці продовжують брати участь в змаганнях та боротися за високі позиції. Однією з таких спортсменок є Вікторія Ус, яка змагається у веслувальному слаломі.

Сьогодні найкраща представниця нашої країни в цьому виді виступала у другій для себе дисципліні – каное. Якщо у байдарці Ус не вдалося пробитися до фіналу (18 позиція), то ось свій півфінальний заїзд Вікторія провела набагато краще. Незважаючи на 4 штрафні секунди у першій частині траси, слаломістка дуже швидко проходила наступні ворота без жодних помилок та завершила цей етап змагань на восьмому місці.

Це дозволило їй знову кваліфікуватися до фіналу Олімпіади в каное: 3 роки тому Вікторія Ус стала сьомою у фіналі цієї ж дисципліні. Боротьбу за медалі вона продовжить у фіналі о 18:25, де, окрім неї, виступлять ще 11 представниць веслувального слалому.

Нагадаємо, що українець Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від олімпійської нагороди. До того ж, до фіналу зміг кваліфікуватися у своїй коронній дисципліні стрілець Сергій Куліш.

Олімпіада-2024. Медальний залік