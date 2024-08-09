Олімпіада-2024. Україна увійшла до топ-15 медального заліку

До медального доробку нашої країни додалися дві медалі у змаганнях з боротьби

Завершення Олімпійських Ігор-2024 вже близько, тож варто звернути увагу на боротьбу в медальному заліку після 13 днів.

Для нашої країни день виявився вдалим, адже було здобуто одразу дві медалі: «сріблом» та «бронзою» відзначилися борці греко-римського стилю Парвіз Насібов (вагова категорія до 67 кілограмів) та Жан Беленюк (вагова категорія до 87 кілограмів). Насібов провів складний матч проти іранця Саїда Есмаїлі Левісі, у якому з перев'язаним оком поступився з рахунком 5:6. Не менш непростим був і поєдинок Жана Беленюка, під час якого українець провів один накат та виграв з рахунком 3:1. Варто зазначити, що ця Олімпіада стала останнім турніром у кар'єрі Беленюка, адже він оголосив про прощання зі спортом.

Наразі Україна має три «золота» (Ярослава Магучіх – легка атлетика, жіноча команда шаблісток – фехтування, Олександр Хижняк – бокс), три «срібла» (Сергій Куліш – кульова стрільба, Ілля Ковтун – спортивна гімнастика, Парвіз Насібов – боротьба) та чотири «бронзи» (Ольга Харлан – фехтування, Михайло Кохан та Ірина Геращенко – легка атлетика, Жан Беленюк – боротьба). Лишаються сподівання на нагороди і надалі, адже виступатимуть наші віцечемпіонки минулої Олімпіади, каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, а також можуть приємно здивувати й інші українські спортсмени.

Щодо боротьби за першість у медальному заліку, то Китай скоротив різницю за «золотими» медалями від Сполучених Штатів Америки, відстаючи лише на одну медаль найвищого ґатунку. Саме китайці здобули найбільше нагород сьогодні: «золото» вибороли каноїсти Хао Лю/Бовень Ці, стрибун у воду Сиї Ше, важкоатлетка Шифан Луо та боксерка Юан Чанг. Мали шанс спортсмени з Китаю і зрівнятися з американцями за кількістю перших місць, якби не три невдалі спроби від важкоатлета Чжийона Ши, який у підсумку лишився без результату.

У десятці медального заліку відбулися невеликі зміни: Нідерланди піднялися на восьме місце, обігнавши Італію. Найкращим результатом для цієї країни є сьоме місце минулої Олімпіади в Токіо, де нідерландці виграли виграли 10 «золотих» , 12 «срібних» та 14 «бронзових» медалей.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік