Легендарний хокеїст розкритикував Францію за допуск росіян на Олімпіаду

Гашек вважає, що Олімпійські ігри в Парижі несуть і будуть нести пряму відповідальність за безліч людських життів

Гашек: «На жаль, в Олімпійських іграх зможуть узяти участь багато російських спортсменів, які ніколи не засуджували російську імперіалістичну війну і російські злочини»

Чеський колишній голкіпер Домінік Гашек висловився щодо участі спортсменів від РФ в Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Свій допис він опублікував у X.

«Олімпійські ігри офіційно стартують сьогодні. Я схрещую пальці за всіх наших спортсменів і бажаю їм удачі. На жаль, в Олімпійських іграх зможуть узяти участь багато російських спортсменів, які ніколи не засуджували російську імперіалістичну війну і російські злочини. Їхня участь буде величезною рекламою дій російської країни, а також російської війни і російських злочинів», – йдеться в повідомленні.

Як зазначив Гашек, Олімпійські ігри в Парижі несуть і будуть нести пряму відповідальність за безліч людських життів.

«Я в жодному разі не звинувачую спортсменів (навіть російських). Не вони встановлюють правила. Відповідальність за це лежить на французьких законодавцях, які дозволили громадянам Росії виступати на своїй території. Я звинувачую в цьому чиновників МОК, які могли б заборонити цю рекламу. Я звинувачую членів парламенту Євросоюзу, які могли б заборонити в'їзд і публічну появу громадян Росії на території ЄС. Саме ці люди несуть і будуть нести пряму відповідальність за життя, втрачені в імперіалістичній війні Росії в Україні», – написав Гашек.

Домінік Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Нагадаємо, легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек розкритикував владу Франції за допуск до участі в Чемпіонаті Європи з дзюдо росіянки Мадіни Таймазової, яка демонструвала свою підтримку Володимира Путіна.

До слова, сьогодні, 26 липня, у Франції пройде церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року. Тенісистка Еліна Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024.