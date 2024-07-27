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«Содом і Гоморра». Депутатка Держдуми влаштувала істерику через церемонію відкриття Олімпіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Содом і Гоморра». Депутатка Держдуми влаштувала істерику через церемонію відкриття Олімпіади
Журовій не сподобалася церемонія відкриття Олімпіади

Журова: Дітей потрібно було щохвилини прибирати від екрану

Депутатка Держдуми РФ та олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова істерично відреагувала на церемонію відкриття Олімпіади у Парижі. 

«Знайшла трансляцію, щоб подивитися відкриття, там був дуже сумнівний показ мод, це в їхньому стилі, але для нас це огидно. Не розумію, як мусульмани та християни це дивилися, просто Содом та Гоморра. Та й дітей потрібно було щохвилини прибирати від екрану», – заявила Журова.

Нагадаємо, увечері, 26 липня, Париж перетворився на сцену грандіозного спортивного свята. Церемонія відкриття Олімпіади-2024 стала справжнім проривом у традиціях Ігор.

Вперше в історії Олімпійських ігор парад націй відбувся не на стадіоні, а на воді – тисячі спортсменів з усього світу пропливли річкою Сеною, створивши незабутнє видовище.

85 човнів із представниками різних країн пронеслися крізь серце Парижа, минаючи історичні пам'ятки міста. Грецька делегація, як традиційно, очолила парад, а найбільший човен був відведений для американської збірної – найчисленнішої на цих Іграх.

 

Теги: Олімпіада росія

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