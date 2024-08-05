Український гімнаст Ілля Ковтун здобув олімпійську нагороду у Парижі

У Парижі Ковтун здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі

Українець після двох четвертих місць нарешті зміг здобути медаль на Олімпіаді

Сьогодні, 5 серпня, у Парижі завершуються змагання зі спортивної гімнастики. Україну у фіналі вправ на паралельних брусах представляли Ілля Ковтун та Олег Верняєв.

Представник Черкас 20-річний Ілля Ковтун виступив на дуже високому рівні та отримав від суддів 15.5 балів. Цей результат приніс Іллі срібну нагороду.

Олег Верняєв допустився прикрої помилки та отримав від суддів 13.3 бали. З цим результатом він посів 8 місце у фіналі.

Переможцем з результатом 16.2 бали став китаєць Цзоу Цзиньюань.

Нагадаємо, що у Парижі Ілля Ковтун також має у своєму активі два четвертих місця.

Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили.

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.

Як повідомлялося, Ярослава Магучіх вчора, 4 серпня, стала олімпійською чемпіонкою , а бронзу здобула Ірина Геращенко.

Нагадаємо, фехтувальниця Ольга Харлана здобула для України першу нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої.

Олімпіада-2024. Медальний залік