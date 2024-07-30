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Українка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу Олімпіади

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Українка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу Олімпіади
Тепер тенісистка у чвертьфіналі зустрінеться з хорваткою Донною Векич
фото з відкритих джерел

У трьох сетах українка обіграла восьму ракетку світу Марію Саккарі

Українська тенісистка Марта Костюк здобула вольову перемогу у третьому раунді одиночних змагань Олімпіади-2024 з тенісу. У трьох сетах українка обіграла восьму ракетку світу Марію Саккарі.

Нагадаємо, перша ракетка України дебютувала на Олімпійських іграх-2024: на старті змагань обіграла новозеландку Лулу Сан, а у другому колі перемогла француженку Клару Бюрель. 
 
Наступною суперницею Костюк стала восьма ракетка світу Марія Саккарі, яка за два стартові матчі програла лише чотири гейми. Тенісистки вже тричі зустрічались між собою ілише одна зустріч завершилась перемогою українки.

Матч між Костюк та Саккарі тривав 2:49 години, за цей час Костюк зробила 31 віннер. Українка мала над Саккарі перевагу за кількістю невимушених помилок (47:55). Загалом гра закінчилася з рахунком 1:2 на користь українки. 

Тепер тенісистка у чвертьфіналі зустрінеться з хорваткою Донною Векич, яка в 1/8 фіналу вибила другу ракетку світу американку Коко Гофф.

Окрім того, Костюк разом з Даяною Ястремською також має зіграти матч другого кола у парному розряді. На українську пару очікують тайванки Чіа Ї Цао та Шувей Се. 

Олімпіада-2024. 1/8 фіналу

Марія Саккарі (США, 7) – Марта Костюк (Україна, 12) – 1:2 (6:4, 6:7(5), 4:6)

Нагадаємо, фехтувальниця Ольга Харлан присвятила здобуту нагороду на Олімпіаді Україні. Про це вона розповіла у коментарі «Суспільне Спорт». За словами спортсменки, яка б сьогодні медаль не була, вона для неї є золотою. 

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада олімпійські ігри Марта Костюк теніс

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