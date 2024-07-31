Анонс Олімпіади на 31 липня. Остання можливість для України здобути нагороди в липні

Продовжує набирати обертів головний спортивний форум чотириріччя, і сьогодні українці спробують завоювати нові нагороди

У п'ятий день Олімпійських Ігор-2024 17 українських спортсменів спробують продемонструвати гарні результати у таких видах, як спортивна гімнастика, кульова стрільба, плавання, академічне веслування, бокс, веслувальний слалом, стрибки у воду та теніс.

Сьогодні головними медальними надіями є синхронні стрибки у воду з вишки серед жінок, змагання жіночих четвірок парних та фінал чоловічого особистого багатоборства у спортивній гімнастиці. Також перспектива є і у веслувальному слаломі, але для цього необхідно спершу подолати півфінальну стадію.

Ксенія Байло та Софія Лискун представлятимуть Україну у фіналі стрибків з десятиметрової вишки. Юні, проте вже досвідчені на міжнародній арені спортсменки цього року вибороли звання чемпіонок Європи, а також посіли п'яте місце на світовій першості. Вони не є головними фаворитками на здобуття медалі Олімпіади, проте за умови бездоганного виконання п'яти своїх стрибків українки можуть створити сенсацію.

В академічному веслування виступить головна медальна надія цього виду спорту – екіпаж жіночої четвірки парної. Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова вдало подолали попередні заїзди, посівши друге місце після нідерландського човна. У фіналі їм належить складна місія здобути першу від 2012 року медаль в академічному веслуванні, що буде непросто зробити у такому конкурентному фіналі, але цілком можливо.

Також напруженою боротьбою до останнього має супроводжуватися фінал особистого багатоборства у спортивній гімнастиці, де виступлять два наші лідери – Ілля Ковтун та Олег Верняєв. Протягом олімпійського циклу Ковтун виграв дві нагороди чемпіонатів світу в цій дисципліні, а Верняєв на нещодавній континентальній першості став другим. Українці мають складні вправи на більшості снарядів, тож вони входитимуть в когорту претендентів на нагороди Олімпійських Ігор-2024.

Вікторія Ус теж спробує покращити результат у порівнянні з першою своєю дисципліною. Декілька днів тому вона посіла 18 місце у півфіналі в байдарці, а сьогодні виступить на цьому ж етапі в каное. Кваліфікацію наша провідна слаломістка провела досить добре, ставши дев'ятою.

Важливою буде кваліфікація у кульовій стрільбі для Сергія Куліша, адже він вступає в боротьбу в найсильнішому виді зброї – малокаліберній гвинтівці. Саме у стрільбі з трьох положень у п'ятдесятиметровому тирі він став чемпіоном світу-2022 та срібним призером цьогорічної європейської першості. Кулішу для боротьби за нагороди треба потрапити до вісімки найкращих, що є досить непростим завданням у конкурентному виді.

За вихід до фіналу змагатимуться наші веслувальники Станіслав Ковальов та Ігор Хмара, які виступають у двійці парній легкої ваги. Вони потрапили до півфінальної стадії через втішний раунд, проте мають за плечима медаль чемпіонату світу-2022 і можуть здивувати багатьох.

На другій для себе дистанції виступить Олександр Желтяков. Наш плавець є рекордсменом України у плаванні на 200 метрів на спині і володіє золотом чемпіонату Європи-2024, тож у нього пробитися до півфіналу Олімпіади.

Важливий день буде і в наших тенісисток, адже Марта Костюк змагатиметься за вихід до четвірки найкращих в особистій першості, а Людмила та Надія Кіченок гратимуть за вихід до чвертьфіналу парної першості. Також до 1/4 фіналу намагатиметься пройти і український боксер Айдер Абдураїмов, якому доведеться здолати одного з фаворитів турніру – кубинця, який представляє Болгарію.

Розклад українців 31 липня

10:00. Кульова стрільба, чоловіки. Малокаліберна гвинтівка. Кваліфікація. Сергій Куліш

12:00. Стрибки у воду, жінки. Синхрон, десятиметрова вишка. Фінал. Софія Лискун/Ксенія Байло

12:14. Академічне веслування, чоловіки. Двійка парна легкої ваги. Півфінал. Станіслав Ковальов/Ігор Хмара

12:21. Плавання, чоловіки. 200 метрів на спині. Кваліфікація. Олександр Желтяков

13:38. Академічне веслування, жінки. Четвірка парна. Фінал. Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова

16:30. Веслувальний слалом, жінки. Каное. Півфінал. Вікторія Ус

18:30. Спортивна гімнастика, чоловіки. Особисте багатоборство. Фінал. Ілля Ковтун, Олег Верняєв

19:00. Теніс, жінки. Парна першість. 1/8 фіналу. Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Даніель Коллінс/Дезіре Кравчик

21:30. Теніс, жінки. Особиста першість. 1/4 фіналу. Марта Костюк – Донна Векіч

21:32. Бокс, чоловіки. Вагова категорія до 57 кг. 1/8 фіналу. Айдер Абдураїмов – Хав'єр Іваньєс Діяз

У разі виходу до наступних раундів

18:25. Веслувальний слалом, жінки. Каное. Фінал. Вікторія Ус

22:47. Плавання, чоловіки. 200 метрів на спині. Півфінал. Олександр Желтяков

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

До слова, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступає на Іграх.

Олімпіада-2024. Медальний залік