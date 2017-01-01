Український тренер розповів, як йому стало незручно подорожувати з Києва до Москви

Загалом, на думку В’ячеслава Грозного, УЄФА правильно робить, що розводить українські та російські клуби

Наразі правильно, що УЄФА розводить російські й українські клуби при жеребкуванні єврокубків. Так вважає відомий український і радянський футболіст і тренер В’ячеслав Грозний, який наразі перебуває без роботи. «На даному етапі, щоб не створювати політичних аспектів, це правильно. Хоча між спортсменами немає жодного непорозуміння



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В’ячеслав Грозний

Загалом, на думку В’ячеслава Грозного, УЄФА правильно робить, що розводить українські та російські клуби

Наразі правильно, що УЄФА розводить російські й українські клуби при жеребкуванні єврокубків.

Так вважає відомий український і радянський футболіст і тренер В’ячеслав Грозний, який наразі перебуває без роботи.

«На даному етапі, щоб не створювати політичних аспектів, це правильно. Хоча між спортсменами немає жодного непорозуміння – вони не дивляться на громадянство або у паспорт, а спокійно та солідно поводяться», - цитує його «Спорт-Уикэнд».

«Немає жодної неприязні. Я, наприклад, з ким із Росії дружив сім'ями, з тим і дружу, і ніяка політика мені не завадить. В інтерв'ю не відмовляв. Навіть незважаючи на те, що ви живете та працюєте у Росії. Тому що ви професійно робите свою роботу», - додав фахівець.

За словами Грозного, напевно, таке рішення прийнято через уболівальників, щоб не провокувати будь-які дії.

«Ще є незручності у пересуванні, які зараз виникли. Наприклад, з Києва я зараз не можу потрапити безпосередньо у Москву. Треба або через Мінськ летіти, або через Стамбул, або через Ригу. А ще якісь неспортивні сили можуть спеціально створити провокацію. Так що у цьому сезоні точно подібних зустрічей краще уникнути. До фіналу», - зауважив він.

Нагадаємо, була інформація, що Грозний залишив чемпіонат Казахстану, де працював останні півроку.