Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Укрпошта» випустила марку на честь бою Усика з Ф'юрі

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укрпошта» випустила марку на честь бою Усика з Ф'юрі
Зображення Усика на марці – це послання, що «світ любить сильних», а українці славляться сміливістю та стійкістю

Марка надійде в продаж 19 грудня

Генеральний директор «Укрпошта» Ігор Смілянський повідомив про випуск марки на честь бою чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі.

4 фото
На весь екран

«Я впевнений, що ця передостання офіційна марка 2024 року знайде своїх шанувальників, бо присвячена легенді українського спорту, його символу – Олександру Усику та його бою з Тайсоном Ф'юрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, який відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії», – зазначив Смілянський.

Він також підкреслив, що зображення Усика на марці – це послання, що «світ любить сильних», а українці славляться сміливістю та стійкістю.

«Сила – не завжди про м’язи, ракети, кількісну чи фізичну перевагу. Це про характер, віру та дух, якими наша нація обдарована. Усик став символом незламності для мільйонів, його перемоги надихають і нагадують, що справжня сила криється у боротьбі за своє. Дякуємо Олександру за те, що у всіх його виходах на ринг український стяг майорить на екранах мільйонів людей по всьому світу. Його досягнення – наша гордість і мотивація», – написав Смілянський.

Марка надійде в продаж 19 грудня, частина коштів піде в благодійний фонд боксера Usyk Foundation.

Поштовий набір включає у себе аркуш «USYK Світ любить сильних», конверт «Перший день» та картку. Вартість набору – 158 грн.

Нагадаємо, Усик отримав несподіваного гостя у тренувальному таборі перед реваншем з Тайсоном Ф'юрі. Українець на своїй сторінці в Instagram поділився світлиною, на якій зустрівся з легендарним боксером Ленноксом Льюїсом. Про це стало відомо з соціальних мереж спортсмена.

«Союз двох абсолютів: величезна повага, що об'єднує два покоління хевівейту», – написав Усик під фото.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, перед домінацією українського супертяжа абсолютним чемпіоном у хевівейті був саме Леннокс, який у 1999 році здолав Холіфілда. Через чверть століття таке досягнення виборов Усик, побивши Тайсона Ф'юрі. Втім згодом Олександр відмовився від титулу IBF та втратив звання абсолюта.

Вже 21 грудня між українцем та «Циганським королем» відбудеться реванш, який пройде у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.

Теги: Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Укрпошта бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Смілянський розповів про свою нову посаду
Хто керуватиме «Укрпоштою»? Смілянський, який отримав нову посаду, дав роз'яснення
4 грудня, 09:13
Отримати 1 000 грн можуть усі громадяни, які перебувають в Україні
Із 1 грудня можна подати заявку на «тисячу Зеленського»: як це зробити та на що витратити кошти
1 грудня, 11:16
Тайсон Ф'юрі обрав свого найкращого суперника
Ф'юрі насипав компліментів Усику перед реваншем
26 листопада, 14:21
Перші виплати здійснюватимуться разом із пенсіями та соціальною допомогою через листонош, стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти»
Стало відомо, хто з українців зможе отримати «тисячу Зеленського» через «Укрпошту»
25 листопада, 17:04
Майк Тайсон дав ляпаса блогеру Джейку Полу
Тайсон ударив Джейка Пола в обличчя під час фінальної битви поглядів
15 листопада, 14:16
Дизайнером марки став Володимир Таран
«Укрпошта» випустить спецмарку до Дня гідності та свободи
14 листопада, 10:35
Згідно з ухвалою суддів, нині фраза «Русскій воєнний корабль, іді ...» є політичним гаслом, ставши с«имволом боротьби України проти російської агресії»
Суд ЄС відмовив Україні в реєстрації торговельної марки «Русскій корабль...»
13 листопада, 19:12
Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Усика
Букмекери визначили фаворита бою-реваншу Усика та Ф'юрі
13 листопада, 12:56
В'ячеслав Узелков помер у віці 45 років
«Там шансів не було». Нові деталі смерті боксера Узелкова
12 листопада, 12:10

Новини

«Укрпошта» випустила марку на честь бою Усика з Ф'юрі
«Укрпошта» випустила марку на честь бою Усика з Ф'юрі
Реньєрі розкрив, чи зіграє Довбик в матчі ЛЄ
Реньєрі розкрив, чи зіграє Довбик в матчі ЛЄ
Визначився господар чемпіонату світу з футболу 2034 року
Визначився господар чемпіонату світу з футболу 2034 року
Поліція затримала Мілевського? Коментар ексфутболіста «Динамо»
Поліція затримала Мілевського? Коментар ексфутболіста «Динамо»
Заробляли мільйони гривень. Поліція викрила осіб, причетних до організації договірних матчів
Заробляли мільйони гривень. Поліція викрила осіб, причетних до організації договірних матчів
«Реал Сосьєдад» – «Динамо»: де і коли дивитися трансляцію гри Ліги Європи
«Реал Сосьєдад» – «Динамо»: де і коли дивитися трансляцію гри Ліги Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
18K
Конкурент Суецького каналу: між Європою та Західною Азією з'явиться новий шлях
16K
Білий дім звернувся до сирійських повстанців, які повалили режим Асада
9309
«Ображений хлопчик». Пресофіцерка 47 ОМБр відреагувала на заяву Маркуса про конфлікт із Шаламагою
7245
Втрати ворога станом на 12 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua