«Укрпошта» випустила марку на честь бою Усика з Ф'юрі

Зображення Усика на марці – це послання, що «світ любить сильних», а українці славляться сміливістю та стійкістю

Марка надійде в продаж 19 грудня

Генеральний директор «Укрпошта» Ігор Смілянський повідомив про випуск марки на честь бою чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі.

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«Я впевнений, що ця передостання офіційна марка 2024 року знайде своїх шанувальників, бо присвячена легенді українського спорту, його символу – Олександру Усику та його бою з Тайсоном Ф'юрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, який відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії», – зазначив Смілянський.

Він також підкреслив, що зображення Усика на марці – це послання, що «світ любить сильних», а українці славляться сміливістю та стійкістю.

«Сила – не завжди про м’язи, ракети, кількісну чи фізичну перевагу. Це про характер, віру та дух, якими наша нація обдарована. Усик став символом незламності для мільйонів, його перемоги надихають і нагадують, що справжня сила криється у боротьбі за своє. Дякуємо Олександру за те, що у всіх його виходах на ринг український стяг майорить на екранах мільйонів людей по всьому світу. Його досягнення – наша гордість і мотивація», – написав Смілянський.

Марка надійде в продаж 19 грудня, частина коштів піде в благодійний фонд боксера Usyk Foundation.

Поштовий набір включає у себе аркуш «USYK Світ любить сильних», конверт «Перший день» та картку. Вартість набору – 158 грн.

Нагадаємо, Усик отримав несподіваного гостя у тренувальному таборі перед реваншем з Тайсоном Ф'юрі. Українець на своїй сторінці в Instagram поділився світлиною, на якій зустрівся з легендарним боксером Ленноксом Льюїсом. Про це стало відомо з соціальних мереж спортсмена.

«Союз двох абсолютів: величезна повага, що об'єднує два покоління хевівейту», – написав Усик під фото.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, перед домінацією українського супертяжа абсолютним чемпіоном у хевівейті був саме Леннокс, який у 1999 році здолав Холіфілда. Через чверть століття таке досягнення виборов Усик, побивши Тайсона Ф'юрі. Втім згодом Олександр відмовився від титулу IBF та втратив звання абсолюта.

Вже 21 грудня між українцем та «Циганським королем» відбудеться реванш, який пройде у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.