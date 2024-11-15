Тайсон ударив Джейка Пола в обличчя під час фінальної битви поглядів

Перед поєдинком відбулася офіційна церемонія зважування боксерів

Легенда боксу Майк Тайсон дав ляпаса боксеру-блогеру Джейку Полу під час фінальної битви поглядів перед боєм в ніч проти 16 листопада в Арлінгтоні. Про це повідомляє The Independent.

58-річний Тайсон зустрінеться на ринзі з 27-річним ютубером Полом у Техасі в ніч проти 16 листопада. Для Тайсона це буде перший професійний бій за 19 років.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

--

LIVE ON NETFLIX

FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0 — Netflix (@netflix) November 15, 2024

Перед поєдинком відбулася офіційна церемонія зважування боксерів. Фанати у Техасі радо вітали на події Тайсона та освистали блогера-боксера. Легенда боксу показав вагу 103,6 кг, а Пол – 103,1 кг.

Коли Пол і Тайсон опинилися віч-на-віч, останній дав ляпаса своєму супернику. Ймовірно, причиною стало те, що Пол, підійшовши до Тайсона, ступив йому кросівком на пальці. Тайсон був лише у шкарпетках.

Однак сам він не пояснив, чому вдарив Джейка Пола, лише сказав: «Розмова закінчена».

«Я навіть не відчув цього. Він злий. Він злий маленький ельф. Майк Тайсон, я думав, що це був милий ляпас, приятелю, але завтра ти будеш в нокауті. Я його поб’ю. Він б’є, як бісів син, тепер це особисте, він повинен померти!» – кричав Пол.

Джейк Пол має у своєму активі дев’ять перемог та одну поразку за очками від Томмі Ф’юрі – зведеного брата Тайсона Ф’юрі.

Тим часом Тайсон готується до свого першого професійного бою з 2005 року. Щоправда, Залізний Майк брав участь у виставковому поєдинку у 2020 році, коли він звів бій з Роєм Джонсом-молодшим внічию.

Нагадаємо, що колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Майк Тайсон заробить за бій із американським блогером Джейком Полом близько $20 мільйонів.