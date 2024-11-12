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«Там шансів не було». Нові деталі смерті боксера Узелкова

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Там шансів не було». Нові деталі смерті боксера Узелкова
В'ячеслав Узелков помер у віці 45 років

Аліна Шатернікова: «Тромбів було багато. Це не сталося раптово»

Знаменитий український боксер В'ячеслав Узелков протягом тижня перебував у комі перед своєю смертю у суботу, 9 листопада. Лікарі вели боротьбу за життя 45-річного спортсмена, який у квітні переніс складну операцію на серці, проте не змогли його врятувати. Про це oboz.ua розповіла колишня чемпіонка світу у найлегшій вазі, а нині віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

За словами спортсменки, інформація про те, що Узелков помер від тромбу, що раптово відірвався, не зовсім відповідає дійсності.

«Там шансів не було. Тромбів було багато. Це не сталося раптово», – повідомила Шатернікова.

Вона додала, що в якийсь момент у лікарні у В'ячеслава зупинилося серце. Лікарям вдалося запустити його роботу. Але з коми колишній боксер так і не вийшов.

Нагадаємо, український боксер В'ячеслав Узелков помер у віці 45 років. За час своєї спортивної кар’єри він ставав призером чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. У професійному боксі українець з’явився у 2004 році, і в першому ж поєдинку здолав росіянина Сулеймана Джерілова. Кар’єру Узелков закінчив у 2013 році, в останньому двобої він поступився сербу Геарду Аєтовичу.

Згодом він став телеведучим та здобув популярність завдяки участі у таких шоу як «Україна має талант», зі своєю дружиною знімався у передачі «Зважені та щасливі».

Також Узелков пробував себе в ролі політика: у 2020-му він балотувався у мери Вінниці від партії «ОПЗЖ», утім програв вибори, набравши лише 4% голосів.

У 2021 році Узелков розлучився з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською, з якою прожив у шлюбі 22 роки та виховував двох дітей – сина Роберта (2009) і дочку Олівію (2012).

Попри те, що після розлучення між Узелковим та Боржемською були не надто приязні стосунки, Марина присвятила чоловікові стриманий пост на своїй сторінці в Instagram.

«Пішов із життя В'ячеслав Узелков, батько моїх дітей. Попри всі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все», – ідеться у заяві Боржемської.

Нагадаємо, три роки тому подружжя Узелкових зі скандалом розлучилося. Боржемська звинуватила колишнього чоловіка в аб'юзивній поведінці. Після розлучення діти пари залишилися жити із матір'ю та майже не підтримували зв'язок із батьком.

Теги: В'ячеслав Узелков смерть бокс

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