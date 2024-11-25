Стало відомо, хто з українців зможе отримати «тисячу Зеленського» через «Укрпошту»

Перші виплати здійснюватимуться разом із пенсіями та соціальною допомогою через листонош, стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти»

Перелік громадян, які отримуватимуть допомогу через «Укрпошту», формує Міністерство соціальної політики

З грудня цього року «Укрпошта» розпочне виплату державної допомоги за програмою «Зимова єПідтримка» у розмірі 1 тис. грн пенсіонерам, людям з інвалідністю I та II групи, а також одержувачам соціальної допомоги, зокрема на прифронтових територіях, які отримують її через відділення компанії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що перші виплати здійснюватимуться разом із пенсіями та соціальною допомогою на початку грудня через листонош, стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти».

Перелік громадян, які отримуватимуть допомогу через «Укрпошту», формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто буде включений до такого переліку, не зможуть подати заявку через застосунок «Дія».

Грошову допомогу можна буде використати до березня 2025 року на оплату комунальних послуг, послуг мобільного зв’язку та купівлю товарів українського виробництва – харчів, побутової хімії, ліків та інших товарів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив порядок реалізації проєкту «Зимової єПідтримки». Зокрема, уряд визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.

Як повідомлялося раніше, Міністерство економіки розробляє механізм отримання виплат «єПідтримки» через відділення «Укрпошти» для українців, які не мають доступу до «Дії». Ці кошти не будуть оподатковуватися.

До слова, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала.