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Ф'юрі насипав компліментів Усику перед реваншем

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Ф'юрі насипав компліментів Усику перед реваншем
Тайсон Ф'юрі обрав свого найкращого суперника
фото з відкритих джерел

За його словами, Усик стоїть на вершині боксу

Тайсон Ф'юрі обрав свого найкращого суперника. Про це він заявив в інтерв'ю FTTV Boxing у Twitter.
 
«Я вважаю, що Усик найкращий суперник, з яким я коли-небудь зустрічався. Раніше я бився з чемпіонами світу, раніше бився з золотими медалістами Олімпійських ігор. Але я ніколи раніше не бився з чемпіоном світу у двох дивізіонах. Це ставить його на вершину списку», – сказав він.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії вже за декілька тижнів відбудеться другий бій між двома зірками суперважкої ваги. У ніч на 19 травня цього року Олександр взяв гору над "Циганським королем" за рішенням суддів і став першим у XXI столітті абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

За оцінками букмекерів, явним фаворитом поєдинку є українець. На перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,54. Виграш Ф'юрі – 2,50.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 16,00. Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Усика за очками – 2,40. Тріумф Олександра нокаутом – 3,75.

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Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик букмекери

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