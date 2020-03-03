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    Здоров'я

    Медичні маски не захищають від інфекцій, - МОЗ

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    Використання засобів індивідуального захисту, а саме хірургічних масок, &laquo;створює фальшиву оману свого захисту&raquo;, - головний санітарний лікар України - Медичні маски не захищають від інфекцій, - МОЗ
    Використання засобів індивідуального захисту, а саме хірургічних масок, «створює фальшиву оману свого захисту», - головний санітарний лікар України

    Медичні маски потрібні лише хворим з симптомами ГРВІ, - Ляшко

    Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар Віктор Ляшко закликає українців не скуповувати медичні маски, бо вони не захищають від інфекцій, а потрібні лише хворим з симптомами ГРВІ. Про це він сказав під час брифінгу у Кабміні 3 березня, повідомляє Укрінформ.

    «Хвора людина з симптомами - це саме та людина, яка потребує одягання хірургічної маски для того, щоб зменшити відстань, на яку поширюється збудник інфекційної хвороби. Я закликаю всіх...не використовуйте засоби індивідуального захисту, оскільки їхня закупівля у великих кількостях, які будуть лежати по квартирах, призводитиме до того, що ми не матимемо на глобальному рівні хірургічних масок», - сказав Ляшко.

    Головний санітарний лікар наголосив, що використання засобів індивідуального захисту, а саме хірургічних масок, «створює фальшиву оману свого захисту».

    Ляшко зауважив, що для захисту від різних інфекцій необхідно в першу чергу часто мити руки чи обробляти їх антисептичними засобами, а також дотримуватись ізоляції у випадку, якщо ви захворіли, та не контактувати з хворими з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції або знаходитись як мінімум за 1,5-2 метри від хворого.

    Як повідомлялося, наприкінці лютого у Києві люди почали масово скуповувати медичні маски.

    До відома, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердився перший випадок коронавірусу.

    Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

    Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

    Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

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