Медичні маски не захищають від інфекцій, - МОЗ



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Використання засобів індивідуального захисту, а саме хірургічних масок, «створює фальшиву оману свого захисту», - головний санітарний лікар України

Медичні маски потрібні лише хворим з симптомами ГРВІ, - Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар Віктор Ляшко закликає українців не скуповувати медичні маски, бо вони не захищають від інфекцій, а потрібні лише хворим з симптомами ГРВІ. Про це він сказав під час брифінгу у Кабміні 3 березня, повідомляє Укрінформ.

«Хвора людина з симптомами - це саме та людина, яка потребує одягання хірургічної маски для того, щоб зменшити відстань, на яку поширюється збудник інфекційної хвороби. Я закликаю всіх...не використовуйте засоби індивідуального захисту, оскільки їхня закупівля у великих кількостях, які будуть лежати по квартирах, призводитиме до того, що ми не матимемо на глобальному рівні хірургічних масок», - сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар наголосив, що використання засобів індивідуального захисту, а саме хірургічних масок, «створює фальшиву оману свого захисту».

Ляшко зауважив, що для захисту від різних інфекцій необхідно в першу чергу часто мити руки чи обробляти їх антисептичними засобами, а також дотримуватись ізоляції у випадку, якщо ви захворіли, та не контактувати з хворими з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції або знаходитись як мінімум за 1,5-2 метри від хворого.

Як повідомлялося, наприкінці лютого у Києві люди почали масово скуповувати медичні маски.

До відома, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердився перший випадок коронавірусу.



Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.