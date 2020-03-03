Медичні маски не захищають від інфекцій, - МОЗ
Медичні маски потрібні лише хворим з симптомами ГРВІ, - Ляшко
Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар Віктор Ляшко закликає українців не скуповувати медичні маски, бо вони не захищають від інфекцій, а потрібні лише хворим з симптомами ГРВІ. Про це він сказав під час брифінгу у Кабміні 3 березня, повідомляє Укрінформ.
«Хвора людина з симптомами - це саме та людина, яка потребує одягання хірургічної маски для того, щоб зменшити відстань, на яку поширюється збудник інфекційної хвороби. Я закликаю всіх...не використовуйте засоби індивідуального захисту, оскільки їхня закупівля у великих кількостях, які будуть лежати по квартирах, призводитиме до того, що ми не матимемо на глобальному рівні хірургічних масок», - сказав Ляшко.
Головний санітарний лікар наголосив, що використання засобів індивідуального захисту, а саме хірургічних масок, «створює фальшиву оману свого захисту».
Ляшко зауважив, що для захисту від різних інфекцій необхідно в першу чергу часто мити руки чи обробляти їх антисептичними засобами, а також дотримуватись ізоляції у випадку, якщо ви захворіли, та не контактувати з хворими з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції або знаходитись як мінімум за 1,5-2 метри від хворого.
Як повідомлялося, наприкінці лютого у Києві люди почали масово скуповувати медичні маски.
До відома, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердився перший випадок коронавірусу.
Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.
Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.
Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.