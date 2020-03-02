Україна перевела системи цивільного захисту в режим підвищеної готовності, – МОЗ



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Діагностика коронавірусу відбувається сьогодні на обладнанні, яке є у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров’я

Тепер сімейний лікар буде працювати в рамках мобілізації

Заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що у зв’язку з можливим спалахом короновірусу Україна перевела системи цивільного захисту в режим підвищеної готовності.

Це означає, що працюють інші юридичні нормативно-правові акти, – зазначив сьогодні, 2 березня, Віктор Ляшко на позачерговому засіданні комітету Верховної ради з питань здоров’я нації щодо підготовки України до можливого спалаху коронавірусу Covid-19.

«Коли раніше сімейний лікар сам приймав рішення, чи відправляти людину додому лікуватися, то зараз він є членом медичної підсистеми в системі цивільного захисту. Він повинен працювати в рамках мобілізації. Скажімо, якщо людина зателефонувала до свого сімейного лікаря і повідомила про те, що відвідувала країну, де зафіксовано випадки короновірусної інфекції, то він зобов’язаний взяти цю людину на контроль і працювати спільно з епідеміологом, якщо в людини виявлено ускладнення хвороби», – сказав Віктор Ляшко .

Фахівець МОЗ зазначив, що всі лікарі пройшли відповідне навчання, окрім того, запущено онлайн-курс для медиків про коронавірусну інфекцію, особливості її діагностики, забору матеріалу для дослідження. Також працює гаряча лінія для фахівців медичної спільноти – 1500.

Фахівець повідомив також, що вже розроблена пам’ятка про самоізоляцію людини, яка повертається з подорожі, і є підозра, що вона була в контакті з хворими на коронавірус. Діагностика коронавірусу відбувається сьогодні на обладнанні, яке є у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров’я України. В інфекційних лікарнях є швидкі тести, що дають змогу діагностувати грип типу А і грип типу Б.

Нагадаємо, за останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19, – МОЗ