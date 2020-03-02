У Києві перевіряють на коронавірус трьох іноземців



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У лабораторії тестують чотири зразки на коронавірусну інфекцію

Станом на ранок 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусної інфекції. Про це заявив під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«Ми не приховуємо жодних даних. Ми говоримо тільки правду, ми зацікавлені в тому, щоб була озвучена тільки правда», - запевнив він.

Ляшко повідомив, що у Києві перевіряють на коронавірус трьох іноземців, у Чернівцях - підозрюють у людини, яка повернулася з Італії.

«У лабораторії відсьогодні було розпочато ще дослідження на чотири підозри, три з них з міста Києва, одна - Чернівецької області. У місті Києві ця підозра зафіксована в іноземців, які перебували на території України та звернулись за медичною допомогою, у Чернівцях - це людина, яка повернулася з Італії», - розповів він.

За словами Ляшка, вчора завершилось тестування трьох зразків на коронавірусну інфекцію з Івано-Франківської області, з Кропивницького та Києва в пасажирки, яку було виявлено в аеропорту. «Всі ці три дослідження показали негативні результати. Це свідчить, що в цих людей немає коронавірусної інфекції», - додав заступник керівника МОЗ.

Він повідомив, що наразі проведено вже вісім тестів на коронавірус, усі вони були негативні.

Нагадаємо, влада у Москві підтвердила перший випадок зараження коронавірусом. Пацієнт перебуває у столичній лікарні. Чоловік нещодавно повернувся з Італії.

У берлінському Сенаті повідомили про те, що в німецькій столиці офіційно підтверджений перший випадок зараження коронавірусом.

За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин.