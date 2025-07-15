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Усик – Дюбуа: легендарний боксер зробив ставку на $500 тисяч

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Усик – Дюбуа: легендарний боксер зробив ставку на $500 тисяч
Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні

Альварес: За останні п'ять років Усик побив усіх найкращих

Легендарний мексиканський боксер Сауль Альварес зробив ставку на майбутній титульний реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Денієлом Дюбуа. Про це повідомляє «Главком».

Альварес поставив на перемогу українця $500 тисяч із коефіцієнтом 1,26. У разі успіху мексиканець отримає $630 тисяч доларів, з них $130 тисяч – прибуток.

«За останні п'ять років Усик побив усіх найкращих. У Олександра дуже сильна витривалість, він дуже технічний та розумний. Коли я бачу когось із таким рівнем зібраності, я підтримую його. Ось чому я зробив велику ставку на його перемогу. Олександре, ти зробиш це!», – написав Альварес у соціальних мережах.

Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні. 

Для Усика це буде перший виступ на стадіоні «Вемблі» за час його професійної кар'єри. У поєдинку будуть розіграні всі чотири основні пояси надважкої ваги: українець утримує титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа володіє чемпіонським поясом IBF.

У реванші з Дюбуа Усик намагатиметься повернути собі титул IBF, який він залишив улітку 2024 року напередодні другого бою з Тайсоном Ф'юрі через неможливість організації зустрічі із обов'язковим претендентом.

Дюбуа, своєю чергою, проводитиме другий захист титулу IBF. У вересні 2024 року він у п’ятому раунді нокаутував ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, здобувши третю перемогу поспіль.

Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

  1. Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн
  2. Джордж Форман – $300 млн
  3. Сауль Альварес – $250 млн
  4. Менні Пак'яо – $220 млн
  5. Оскар Де Ла Хойя – $200 млн
  6. Олександр Усик – $165 млн
  7. Тайсон Ф'юрі – $146 млн
  8. Леннокс Льюїс – $120 млн
  9. Шугар Рей Леонард – $120 млн
  10. Джейк Пол – $100 млн

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Теги: Сауль Альварес Олександр Усик Даніель Дюбуа бокс

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