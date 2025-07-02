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Ломаченко взявся цитувати Біблію через російський паспорт Онуфрія

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ломаченко взявся цитувати Біблію через російський паспорт Онуфрія
СБУ встановила, що митрополит Онуфрій добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році.

Ломаченко: У Людини можуть відібрати паспорт, відібрати все земне, але Любов і Віру – ніяк

Скандальний ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко, який відомий своїми проросійськими поглядами, відреагував на припинення українського громадянства Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Про це повідомляє «Главком».

«У Людини можуть відібрати паспорт, відібрати все земне, але Любов і Віру – ніяк! Шановний Блаженніший Митрополит Онуфрій –Людина, яку поставив Господь на своє місце для рівноваги боротьби з ворогами! Добре дерево дає добрі плоди, а погане – погані. Так і кожне хороше дерево приносить хороші плоди, а гниле дерево приносить погані плоди. Не може дерево добре приносити плоди погані, ні дерево погане приносити плоди добрі. Мт.7:17. Мир всім.», – написав Ломаченко у Facebook.

Нагадаємо, 2 липня, за матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

СБУ встановила, що митрополит Онуфрій добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього предстоятель Московської церкви в Україні продовжував і надалі користуватися статусом українського громадянина.

Згодом предстоятель УПЦ МП Онуфрій зазначив, що не має жодних інших паспортів, крім українського. За словами речника УПЦ МП Климента, Онуфрій зауважив, що ніколи не звертався до інших держав, в тому числі до РФ із заявою про отримання іншого громадянства.

Як повідомлялося, «Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія.

До слова, 7 квітня 2023 вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату. Зокрема такий документ має предстоятель УПЦ МП Онуфрій, митрополит Тульчинський Іонафан, а також єпископ Ладижинський Сергій. 

Нагадаємо, Ломаченко прокоментував обстріл ліцею в його рідному місті Білгород-Дністровському, але у своєму дописі не згадав, що саме Росія обстріляла місто.

Теги: бокс Василь Ломаченко Московська церква в Україні паспорт Митрополит Онуфрій

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