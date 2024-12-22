Усик вдруге здобув перемогу над Ф'юрі

Завершився бій між Усиком та Ф'юрі

Боксери провели усі 12 раундів

Український боксер Олександр Усик здолав британця Тайсона Ф'юрі та здобув титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі.

Боксери провели усі 12 раундів. Усик переміг із рахунком 116-112.

Як писав «Главком», напередодні бою букмекери віддавали перевагу саме українцю Олександру Усику. Британські букмекерські контори визначили такі котирування. Перемога Усика – 172, нічия – 15.0, перемога Ф'юрі – 2.20.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся грандіозний вечір боксу. Український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький здобув перемогу в андеркарді бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в хевівейті Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Також український боксер Сергій Богачук здобув перемогу над британцем Ішмаелем Девісом (13–1, 6 КО) у рамках вечора боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Богачук не лише захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental у першій середній вазі, а й виборов пояс IBF Continental.

Зауважимо, що Олександру Усику було заборонено цілувати свій хрест між раундами бою-реваншу проти Тайсона.