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Усик вдруге здобув перемогу над Ф'юрі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Усик вдруге здобув перемогу над Ф'юрі
Завершився бій між Усиком та Ф'юрі
фото: скріншот з відео

Боксери провели усі 12 раундів

Український боксер Олександр Усик здолав британця Тайсона Ф'юрі та здобув титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі.

Боксери провели усі 12 раундів. Усик переміг із рахунком 116-112.

Усик вдруге здобув перемогу над Ф'юрі фото 1

Як писав «Главком», напередодні бою букмекери віддавали перевагу саме українцю Олександру Усику. Британські букмекерські контори визначили такі котирування. Перемога Усика – 172, нічия – 15.0, перемога Ф'юрі – 2.20.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся грандіозний вечір боксу. Український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький здобув перемогу в андеркарді бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в хевівейті Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Також український боксер Сергій Богачук здобув перемогу над британцем Ішмаелем Девісом (13–1, 6 КО) у рамках вечора боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Богачук не лише захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental у першій середній вазі, а й виборов пояс IBF Continental.

Зауважимо, що Олександру Усику було заборонено цілувати свій хрест між раундами бою-реваншу проти Тайсона.

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Теги: Велика Британія Саудівська Аравія Україна спорт бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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