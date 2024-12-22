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«Усім матерям України». Що сказав Усик одразу після перемоги

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Усім матерям України». Що сказав Усик одразу після перемоги
Олександр Усик
фото з відкритих джерел

Сини Усика вчора також перемогли у поєдинках у дзюдо

Олександр Усик відразу після запеклого бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі, у якому українець здобув перемогу за рішенням суддів, зробив заяву прямо з рингу.

«Я переміг. Сьогодні важливий день для мене – мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: «Тату, ти наступний». Я відповів їм: «Гаразд», – каже він.

Крім того, боксер повідомив, кому присвятив свою перемогу.

«Я хочу присвятити цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за мене переживає. І всім матерям України», – додав він.

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

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Теги: Олександр Усик бокс спорт перемога

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