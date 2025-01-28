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Узбецький шахіст з релігійних причин відмовився тиснути руку жінкам-суперницям

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Узбецький шахіст з релігійних причин відмовився тиснути руку жінкам-суперницям
Нодірбек Якуббоєв спричинив скандал своєю поведінкою

Нодірбек Якуббоєв: Я роблю те, що вважаю за потрібне

Узбецький шахіст Нодірбек Якуббоєв відмовився тиснути руки іншим шахісткам з релігійних причин.

Інцидент стався у рамках шахового турніру у Вейк-ан-Зеї. У четвертому турі Якуббоєв грав білими фігурами проти представниці Індії Рамешбаби Вайшалі.

Суперники мали привітати один одного рукостисканням, проте Якуббоєв проігнорував Вайшалі, коли та простягла йому руку. Партію він програв за 32 ходи.

Пізніше шахіст також відмовився від рукостискання з румункою Іриною Бульмагою.

У соцмережах Якуббоєв пояснив свою поведінку релігійними причинами.

«Дорогі друзі-шахісти, я хочу пояснити ситуацію, яка сталася в партії з Вайшалі. При всій повазі до жінок та індійських шахістів хочу повідомити всім, що я не торкаюся інших жінок з релігійних міркувань. Те, що відбувалося раніше (маю на увазі партію з Дів'єю Дешмух у 2023 році та інші подібні випадки), вважаю неправильним для себе. Я роблю те, що вважаю за потрібне. Я не наполягаю на тому, щоб інші не тиснули руки протилежної статі або щоб жінки носили хіджаб чи паранджу. Це їхня справа. Сьогодні я розповів про це Ірині Бульмагі. Вона погодилася», – написав шахіст.

Нагадаємо, керівництво Федерації футболу Казахстану ухвалило рішення про звільнення головного тренера команди. Росіянин Станіслав Черчесов достроково пішов у відставку. Про це повідомляє Федерацією футболу Казахстану

Як зазначають ЗМІ, звільнення могло відбутися ще минулого року, але тренер хотів зберегти роботу.

Під керівництвом Черчесова національна команда продемонструвала один із найгірших відрізків у своїй історії. У шести поєдинках Ліги Націй підопічні Черчесова набрали лише один гол, жодного разу не забили у ворота суперників та пропустили 15 м'ячів. Контракт 61-річного тренера з Федерацією футболу Казахстану був чинний до літа 2026 року.

Колишній головний тренер збірної постійно провокував скандали під час роботи в Казахстані. Він неодноразово вступав у конфлікти з місцевими спортивними журналістами, ображав їх і демонстративно відмовлявся вчити державну мову.

Так, Черчесов після поразки в матчі зі Словенією у Лізі націй почув питання від журналіста у футболці ПСЖ казахською мовою і відповів зустрічним питанням: «Ти по-французьки зараз кажеш?». Тоді Федерація футболу Казахстану зазначила, що «гумор тренера вийшов за межі».

Варто зазначити, що новим головним тренером збірної Казахстану призначено 44-річного Алі Алієва.

До слова, лондонський «Арсенал» продовжує шукати нову команду для українського лівого захисника Олександра Зінченка. Нараз футболістом цікавляться в Іспанії та у Німеччині. Новим претендентом на футболіста став мадридський «Атлетіко».

Теги: шахи релігія жінка

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