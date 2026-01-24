День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші

Сьогодні вшановують пам’ять преподобної Ксенії Римської

24 січня відзначається День ангела Ксенії, присвячений вшануванню пам’яті преподобної Ксенії Римської. Ксенія була святою, яка жила в V столітті. Вона народилася в Римі в сім’ї сенатора і мала ім’я Євсевія.

З дитинства дівчина любила Бога і хотіла присвятити йому своє життя. Однак батьки Ксенії хотіли віддати її за заможного нареченого. Щоб уникнути шлюбу, вона таємно покинула рідний дім з двома служницями і відплила на кораблі. Вона змінила своє ім’я на Ксенію і подорожувала різними місцями, допомагаючи бідним і хворим.

У цей день традиційно вітають жінок з іменем Ксенія. У імені грецьке походження і означає воно «гостя», «іноземка». У слов'янських мовах стало популярним ім'я Оксана (або Аксана). Тож пропонуємо привітати листівками й побажаннями у прозі та віршах усіх, хто святкує сьогодні День ангела.

«Главком» підготував найкращі привітання з Днем Ксенії у прозі і віршах, а також у яскравих листівках.

Побажання на День ангела Ксенії у прозі

З Днем ангела, Ксеніє. Нехай ангел, погляд не відводячи, пильнує за тобою, нехай все життя оберігає тебе, прикривши від бід собою.

***

Дорога Ксенія! Вітаю тебе з Днем ангела. Бажаю тобі успіхів, не зупиняйся на досягнутому, йди вперед, реалізуй бажання. Нехай твій оптимізм зашкалює, а впевненість у своїх силах сягає небес.

***

Ксенія, вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була в тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

***

Вітаю, Ксеніє, з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, зберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від бід і негараздів, а в житті завжди буде багато радості, любові та щастя!

Привітання з Днем Ксенії у віршах

Ксенія! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Удачі, кохання на усі літа.

Сьогодні – Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь, щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

***

Сьогодні настали іменини

У Ксенії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Ксені нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

З Днем ангела ми тебе вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

З кожним днем тільки гарнішала!

Яскраві листівки на День ангела Ксенії

Нагадаємо, 24 січня відзначається День зовнішньої розвідки України.