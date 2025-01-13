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Киянин жорстоко забив до смерті власну матір

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Киянин жорстоко забив до смерті власну матір
Чоловік під час конфлікту став наносити численні удари матері кулаками та ногами
фото з відкритих джерел

Чоловік бив свою матір кулаками та ногами, допоки жінка не померла

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який під час побутового конфлікту до смерті забив свою 72-річну матір. Про це повідомляє ГУНП у місті Києві.

Подія відбулась у Подільському районі столиці. Правоохоронці встановили, що між сином та матір’ю виник конфлікт на побутовому ґрунті. Внаслідок чого 47-річний чоловік став наносити численні удари матері кулаками та ногами. Схопивши металевий лист з газової плити він продовжив бити матір, допоки жінка не перестала подавати ознаки життя.

Киянин жорстоко забив до смерті власну матір фото 1

«47-річного киянина поліцейські затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

 Слідчі вилучили речові докази, що вказують на причетність фігуранта до тяжкого злочину.

Киянин жорстоко забив до смерті власну матір фото 2

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Святошинському районі Києва жінка через ревнощі вбила свого співмешканця. За скоєний злочин зловмисниці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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Теги: вбивство жінка чоловік конфлікт Київ

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