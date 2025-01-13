Киянин жорстоко забив до смерті власну матір

Чоловік під час конфлікту став наносити численні удари матері кулаками та ногами

Чоловік бив свою матір кулаками та ногами, допоки жінка не померла

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який під час побутового конфлікту до смерті забив свою 72-річну матір. Про це повідомляє ГУНП у місті Києві.

Подія відбулась у Подільському районі столиці. Правоохоронці встановили, що між сином та матір’ю виник конфлікт на побутовому ґрунті. Внаслідок чого 47-річний чоловік став наносити численні удари матері кулаками та ногами. Схопивши металевий лист з газової плити він продовжив бити матір, допоки жінка не перестала подавати ознаки життя.

«47-річного киянина поліцейські затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Слідчі вилучили речові докази, що вказують на причетність фігуранта до тяжкого злочину.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Святошинському районі Києва жінка через ревнощі вбила свого співмешканця. За скоєний злочин зловмисниці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.