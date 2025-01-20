Пішла з життя учасниця гурту «Лісапетний батальйон»

«Манастирська Олександра багато років була з нами на сцені. Вона була одна із найперших співачок гурту «Бабине літо»

19 січня солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон на своїй Instagram-сторінці повідомила про смерть однієї з учасниць гурту Манастирської Олександри.

Зазначається, що жінка свого часу виступала з гуртом на сцені та тісно дружила із солісткою. Олександра також була однією з перших, хто доєднався до народного колективу «Бабине літо», який згодом заклав основу для «Лісапетного батальйону». У своїй публікації Наталія висловила свої співчуття та вшанувала пам'ять колеги.

«Лісапетний батальйон» сьогодні в печалі. Відійшла у вічність наша подруга – Манастирська Олександра. Багато років вона була з нами на сцені. Вона була одна із найперших співачок гурту «Бабине літо». Нехай спочиває з Богом і залишається в нашій пам'яті навіки», – написала Фаліон.

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Шанувальники у коментарях також висловили свої співчуття.

Причина смерті Монастирської невідома. Також поки що не розголошується, де і коли відбудеться прощання з артисткою і де її буде поховано.

Нагадаємо, солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталя Фаліон опублікувала відео нової пісні про Одесу.

Також «Лісапетний батальйон» випустив новий хіт, в якому згадуються події збройного вторгнення Росії в Україну. Співочий колектив констатував: в Україні путінські «солдати залишились без зубів і без трусів, а також пішли на перегній, бо відчули силу і відвагу козака».

До слова, солістка українського гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон заявила, що восени 2021 року поховала свого коханого, з яким познайомилася кілька років тому.