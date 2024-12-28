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Коли піст у 2025 році: дати, обмеження і правила

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Коли піст у 2025 році: дати, обмеження і правила
Під час посту віряни відмовляються від їжі тваринного походження
фото: Pexels

Найважливішим і найсуворішим з усіх є Великий піст, який триває 48 днів і закінчується напередодні Великодня

Щороку в певні дні віряни дотримуються постів, під час яких суворо обмежують себе в харчуванні для очищення душі й тіла. У 2025 році українці будуть поститися за новоюліанським календарем.

Пости бувають одноденні або багатоденні. Під час них віряни відмовляються від їжі тваринного походження, ходять до храмів, присвячують вільний час молитві та уникають сварок. Крім того, у цей час Церква забороняє влаштовувати гучні веселощі.

Зокрема, постами вважаються середа й п'ятниця у м'ясоїд – тиждень, коли загалом дозволено вживати м’ясо. Усього здавна у православному календарі 27 тижнів, або 189 днів були пісними.

Багатоденні пости у 2025 році

Великий піст 3 березня – 19 квітня

Перед Великоднем віряни дотримуються Великого посту. Він є найдовшим і найсуворішим. Триває 48 днів, завжди починається в понеділок (за сім тижнів до Воскресіння Христового) і завершується в суботу.

У перший його день слід зовсім відмовитися від їжі й пити одну лише воду. А у вівторок, середу, четвер і п'ятницю дозволяється вжити суху їжу (хліб, сіль, сирі овочі та фрукти). У суботу і неділю дозволяється невелика кількість гарячої їжі на олії.

На другий та шостий тиждень Великого посту віряни можуть їсти лише суху їжу в понеділок, середу та п'ятницю. У вівторок і четвер дозволяються теплі страви, але без олії, а вихідними вже з олією.

Найсуворішою є пристрасна седмиця – останній тиждень посту, протягом якого дозволяється лише суха їжа в усі дні, крім п'ятниці. До виносу плащаниці з храму від їжі взагалі відмовляються.

На великі церковні свята в період Великого посту, такі як Благовіщення Пресвятої Богородиці (25 березня) та Вербна неділя (неділя за тиждень до Великодня), можна їсти рибу. А в Лазареву суботу, яка передує Вербній неділі – додати до раціону рибну ікру.

Петрів піст 16 червня – 11 липня

У народі цей піст також відомий як Петрівка. Передує він дню пам'яті Петра й Павла, який за новоюліанським календарем припадає на 29 червня.

Визначеного терміну цей піст не має, адже його тривалість залежить від дня закінчення Великодня. Але кінець завжди 29 червня, у день святих апостолів Петра та Павла, через що цей піст називається ще Апостольським. Він, як і Різдвяний, несуворий: крім середи та п’ятниці, можна їсти рибу та інші морепродукти.

Успенський піст 1-14 серпня

Успенський піст встановлений на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Він є найкоротшим і триває лише два тижні, хоча все одно залишається суворим.

У понеділок, середу і п'ятницю можна дозволити собі суху їжу, у вівторок та четвер припустимо їсти гарячі страви без олії, а на вихідні – з олією.

На свято Преображення Господнього, 6 серпня, дозволяється вживати рибу.

Різдвяний піст 15 листопада – 24 грудня

Різдвяний піст – останній багатоденний піст року і другий за тривалістю. Він починається 15 листопада і триває 40 днів. Різдвяний піст уже не такий суворий, як попередні.

Від 15 листопада до Дня святого Миколая (6 грудня) щопонеділка можна вживати гарячі страви без олії. А у вівторок, четвер та на вихідні дозволяється додати рибу. У середу та п'ятницю – лише суха їжа. Їсти можна також на свято Введення в храм Пресвятої Богородиці (21 листопада) і День святого Миколая (6 грудня) незалежно від того, який це день тижня.

У період 7-19 грудня щовівторка та щочетверга дозволені гарячі страви з олією, але от рибу краще не вживати.

20-24 грудня в понеділок, середу і п'ятницю можна їсти лише суху їжу, у вівторок та четвер – гарячу їжу без олії, а у вихідні – з олією.

У Святвечір, 24 грудня, треба утриматися від їжі до появи на небі першої зірки. Після цього вся сім'я сідає за святковий стіл із 12 пісних страв.

Одноденні пости у 2025 році

Такі церковні пости тривають один день і їх усього три (за винятком пісних серед і п'ятниць, про які йшлося вище):

  • 5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення);
  • 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
  • 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.

Нагадаємо, що рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання. У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

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