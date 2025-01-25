Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зінченко близький до переходу в іншу команду

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зінченко близький до переходу в іншу команду
Олександр Зінченко
фото: zinchenko/instagram.com

Український футболіст може залишити клуб «Арсенал»

Лондонський «Арсенал» продовжує шукати нову команду для українського лівого захисника Олександра Зінченка. Нараз футболістом цікавляться в Іспанії та у Німеччині.

Новим претендентом на футболіста став мадридський «Атлетіко», повідомив портал Sky Sport Germany.

Згідно з останньою інформацією, мадридський «Атлетіко» активно веде перемовини щодо трансферу українці. Друга команда у турнірній таблиці Ла-Ліги хоче купити українця за суму не менше 20 млн євро та бонуси.

При цьому, існує ймовірність, що мадридці оформить не повноцінний трансфер взимку, а оренду з обов'язковим правом викупу в червні.

Також за Зінченка продовжує боротися «Боруссія» Дортмунд, яка довше веде перемовини з «Арсеналом». Однак, німців не влаштовує сума, яку хочуть лондонці

Зазначимо, що у «Атлетіко» наразі проблеми на позиції лівого захисника, де в останніх матчах Дієго Сімеоне використовує різних гравців.

У сезоні 2024/25 Олександр Зінченко провів 13 матчів на клубному рівні, але не зумів відзначитися жодною результативною дією. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 30 мільйонів євро.

Читайте також:

Теги: українці Олександр Зінченко НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський та мер Варшави Рафал Тшасковський
Зеленський присвоїв Варшаві почесну відзнаку
15 сiчня, 22:23
Олександр Зінченко
Зінченко залишає «Арсенал»? Британський журналіст про майбутнє українського захисника
15 сiчня, 18:06
12 січня українці відзначають День ангела Тетяни
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 05:00
Джанлуїджі Доннарумма
Не тільки Забарний. «ПСЖ» ризикує втритити суперзірку через воротаря з Росії
11 сiчня, 16:32
Президент України Володимир Зеленський
Скільки українців довіряють Зеленському? Опитування КМІС
7 сiчня, 13:10
Ріна Рєзнік розповіла, як працює «Азов. Супровід»
«Азов. Супровід»: за які кошти функціонує структура
6 сiчня, 17:30
Лінія фронту, як практичне питання в найближчому майбутньому, навряд чи сильно зрушиться, вважає Блінкен
Чи доведеться Україні поступитись територіями: Блінкен спрогнозував, як зміниться лінія фронту
4 сiчня, 19:57
Для частини пенсій від 10 до 11 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, коефіцієнт становить 0,5
Уряд обмежив виплату спецпенсій на період воєнного стану у 2025 році
3 сiчня, 18:44
Вже у лютому в кількох країнах буде запроваджено кур’єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з «Новою Поштою»
МЗС анонсувало розширення цифрових консульських послуг за кордоном
22 сiчня, 14:57

Новини

Зінченко близький до переходу в іншу команду
Зінченко близький до переходу в іншу команду
Підручний замкнув топ-5 чоловічого спринту в Антгольці
Підручний замкнув топ-5 чоловічого спринту в Антгольці
Сили оборони ліквідували російського кандидата у майстри спорту з боксу
Сили оборони ліквідували російського кандидата у майстри спорту з боксу
Італійський інсайдер висловився щодо долі Мудрика після допінг-скандалу
Італійський інсайдер висловився щодо долі Мудрика після допінг-скандалу
Колишній тренер збірної Росії з футболу поскаржився на низьку пенсію
Колишній тренер збірної Росії з футболу поскаржився на низьку пенсію
Що потрібно «Шахтарю», щоб потрапити до плей-оф Ліги чемпіонів
Що потрібно «Шахтарю», щоб потрапити до плей-оф Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 січня 2025
17K
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Ексспіввласник «Привату» закликав Тігіпка припинити спільний бізнес з Боголюбовим і Коломойським
13K
Обмежено придатним продовжать термін для перепроходження ВЛК – Верещук
8083
День народження Зеленського: цікаві факти про життя президента (фото)

Новини

У Києві годину тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:09

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua