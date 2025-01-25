Зінченко близький до переходу в іншу команду

Український футболіст може залишити клуб «Арсенал»

Лондонський «Арсенал» продовжує шукати нову команду для українського лівого захисника Олександра Зінченка. Нараз футболістом цікавляться в Іспанії та у Німеччині.

Новим претендентом на футболіста став мадридський «Атлетіко», повідомив портал Sky Sport Germany.

Згідно з останньою інформацією, мадридський «Атлетіко» активно веде перемовини щодо трансферу українці. Друга команда у турнірній таблиці Ла-Ліги хоче купити українця за суму не менше 20 млн євро та бонуси.

При цьому, існує ймовірність, що мадридці оформить не повноцінний трансфер взимку, а оренду з обов'язковим правом викупу в червні.

Також за Зінченка продовжує боротися «Боруссія» Дортмунд, яка довше веде перемовини з «Арсеналом». Однак, німців не влаштовує сума, яку хочуть лондонці

Зазначимо, що у «Атлетіко» наразі проблеми на позиції лівого захисника, де в останніх матчах Дієго Сімеоне використовує різних гравців.

У сезоні 2024/25 Олександр Зінченко провів 13 матчів на клубному рівні, але не зумів відзначитися жодною результативною дією. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 30 мільйонів євро.