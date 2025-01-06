Авто злетіло у річку. На Закарпатті сталася смертельна ДТП (фото)

Водій зумів самотужки вибратися з авто й виплисти на берег, а пасажирка загинула

Сьогодні, 6 січня, на Закарпатті трапилася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Volkswagen Touran вилетів із дороги та впав у річку Чорна Тиса. Внаслідок чого загинула 35-річна жінка. Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники зауважують, що жінка разом зі своїм чоловіком, ймовірно, їхала з села Богдан у напрямку Івано-Франківської області.

«Водій зумів самотужки вибратися з авто й виплисти на берег. Його медики «швидкої» доставили до лікарні у Рахові. Тіло жінки рятувальники знайшли за 300 метрів униз за течією річки», – йдеться у повідомленні.

Наразі обставини ДТП з’ясовуються фахівцями.

Нагадаємо, що 3 січня у Києві на вулиці Глибочицькій сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Також 2 січня у Києві на Видубичах фура пробила паркан та злетіла з мосту. Внаслідок поганого самопочуття, водій вантажного автомобіля Volvo не впорався з керуванням та перекинувся з мосту. Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам.