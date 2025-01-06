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Авто злетіло у річку. На Закарпатті сталася смертельна ДТП (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Авто злетіло у річку. На Закарпатті сталася смертельна ДТП (фото)
Внаслідок ДТП загинула жінка
фото: ДСНС

Водій зумів самотужки вибратися з авто й виплисти на берег, а пасажирка загинула

Сьогодні, 6 січня, на Закарпатті трапилася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Volkswagen Touran вилетів із дороги та впав у річку Чорна Тиса. Внаслідок чого загинула 35-річна жінка. Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники зауважують, що жінка разом зі своїм чоловіком, ймовірно, їхала з села Богдан у напрямку Івано-Франківської області.

Авто злетіло у річку. На Закарпатті сталася смертельна ДТП (фото) фото 1

«Водій зумів самотужки вибратися з авто й виплисти на берег. Його медики «швидкої» доставили до лікарні у Рахові. Тіло жінки рятувальники знайшли за 300 метрів униз за течією річки», – йдеться у повідомленні.

Авто злетіло у річку. На Закарпатті сталася смертельна ДТП (фото) фото 2

Наразі обставини ДТП з’ясовуються фахівцями.

Нагадаємо, що 3 січня у Києві на вулиці Глибочицькій сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Також 2 січня у Києві на Видубичах фура пробила паркан та злетіла з мосту. Внаслідок поганого самопочуття, водій вантажного автомобіля Volvo не впорався з керуванням та перекинувся з мосту. Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам. 

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Теги: Закарпаття ДТП автомобіль смерть жінка річка Івано-Франківщина

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