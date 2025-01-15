У Вінниці військовий освідчився коханій на концерті Степана Гіги (фото)

Військовий Артем, який отримав лише три дні відпустки, освідчився своїй дівчині

У Вінниці під час концерту народного артиста України Степана Гіги військовослужбовець Артем освідчився своїй коханій. Про це повідомляє місцеве видання Vinnitsa.info.

Захисник, який отримав лише три дні відпустки, під оплески вінничан зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині.

фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

«Сонечко моє кохане. Я тебе дуже сильно кохаю! Дуже радий, що ти сьогодні тут. І я тут. Так співпало, бачиш… Дуже сильно вдячний тобі за твої дзвінки й турботу, яку ти проявляєш до мене. Думаю цей день вже настав! Ти його, можливо, не чекала, а може щось й чекала…Я дуже сильно тебе кохаю і дуже сильно хочу, щоб ти стала моєю дружиною!», – сказав захисник своїй коханій.

фото з відкритих джерел

Дівчина відповіла коханому: «Так».

До слова, Михайло Діанов, захисник «Азовсталі» та морський піхотинець, повідомив, що освідчився коханій. Військовий опублікував фото зі своєю обраницею, на якому вони обіймаються. У підписі до світлини Михайло Діанов повідомив, що освідчився своїй коханій: «Вона сказала так!».

Також у Львові на залізничному вокзалі 42-річний український захисник Андрій після повернення з фронту зробив пропозицію своїй коханій. Військовий, який раніше був залізничником, після повернення з фронту освідчився своїй коханій Мирославі на головному вокзалі Львова біля «Потяга до тебе».