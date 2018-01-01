Вболівальник може сісти у в'язницю за перегляд бою Джошуа - Кличко

Британець став жертвою помилки одного зі своїх товаришів

Серйозними наслідками закінчився перегляд мегафайту Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО) і Володимира Кличка (64-5, 53 КО) для простого британця, який вирішив насолодитися боксом в компанії друзів. Крейг Фостер - простий уболівальник з міста Скарборо, який став жертвою помилки одного зі своїх товаришів. Хлопець заплатив 20 фунтів за підписку на Sky



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Ентоні Джошуа та Володимир Кличко. Фото: Getty Images

Британець став жертвою помилки одного зі своїх товаришів

Серйозними наслідками закінчився перегляд мегафайту Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО) і Володимира Кличка (64-5, 53 КО) для простого британця, який вирішив насолодитися боксом в компанії друзів.

Крейг Фостер - простий уболівальник з міста Скарборо, який став жертвою помилки одного зі своїх товаришів.

Хлопець заплатив 20 фунтів за підписку на Sky Sports і зайшов на платформу зі свого планшета, щоб подивитися бій. До нього прийшла компанія друзів, один з яких почав трансляцію в Facebook Live - картинка передала екран планшета з логотипом Sky під час трансляції поєдинку.

До кінця бою за онлайном в Facebook спостерігало вже більше чотирьох тисяч чоловік, що стало приводом для Sky Sports звинуватити Крейга Фостера в незаконному розповсюдженні контенту.

WBN повідомляє, що зараз компанія готова піти на поступки і закрити питання за суму близько п'яти тисяч фунтів. Фостер, в свою чергу, вже вибачився і підкреслив, що не хотів влаштовувати незаконну трансляцію, а просто пив пиво з друзями. Якщо чоловік відмовиться платити, а справа піде в суд, то сума збільшитися до 85 тисяч фунтів.

Крім того, за підсумками судового розгляду Форстер може зовсім опинитися у в'язниці на строк до десяти років.

Нагадаємо, 29 квітня на Уемблі в Лондоні Ентоні Джошуа і Володимир Кличко провели один з найяскравіших боїв у важкій вазі за останні роки. Протистояння завершилося перемогою британця нокаутом і стало останнім у кар'єрі українця.

Джерело: sportarena.com