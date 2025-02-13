Радість українця після голу. Відео з Віталієм Миколенком віруситься соцмережами

Завдяки передачі Віталія Миколенка в штрафний майданчик «Евертон» і «Ліверпуль» зрівняли рахунок

У перенесеному поєдинку 15-го туру «Евертон» у доданий час зумів вирвати нічию з «Ліверпулем» (2:2).

«Евертон» вийшов вперед на 11-й хвилині: Брейтвейт зі стандарту розрізав оборону суперника і вивів Бету сам на сам. Майже одразу «Ліверпуль» відігрався – Салах навісив з лівого флангу і Мак Аллістер головою переправив м'яч у сітку.

У середині другого тайму Евертон забив вдруге, але гол Брейтвейта не зарахували через офсайд. А за трохи Салах скористався рикошетом від захисника і зробив рахунок 2:1 на користь команди Арне Слота. Здавалось, все завершиться перемогою Ліверпуля, однак на восьмій доданій до матчу хвилині Тарковскі відгукнувся на навіс на дальню стійку і в дотик вгатив сферу під поперечину. Останнє мерсисайдське дербі на Гудісон Парк завершилось миром.

Варто відзначити, що саме завдяки передачі Віталія Миколенка в штрафний майданчик було зрівняно рахунок. Українець записав на свій рахунок передгольову передачу.

Миколенко несамовито радів забитому голу своєї команди. В українській трансляції на Setanta не показали цей момент, але він потрапив в іноземний ефір. Емоції українця вже вірусяться в соцмережах.

Передача українця Віталія Миколенка допомогла врятувати «Евертон» у матчі з «Ліверпулем».



Миколенко несамовито радів забитому голу своєї команди. pic.twitter.com/Hz83asR06T — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 13, 2025

Нагадаємо, крайній захисник збірної України Віталій Миколенко розпочав перемовини з «Евертоном» щодо можливого продовження контракту. Чинна угода дійсна до 2026 року. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 28 мільйонів євро.

До відома, Віталій приєднався до ірисок у січні 2022 року з київського «Динамо». За три роки перебування у клубі з Ліверпуля захисник відіграв 102 поєдинки, в яких забив три м'ячі та віддав результативну передачу.