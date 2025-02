Мбаппе продемонстрував фантастичну гру в матчі з «Манчестер Сіті»

Мбаппе не лише забивав, а й активно брав участь у створенні моментів для своїх партнерів по команді

Кілліан Мбаппе забив три голи у матчі Ліги чемпіонів, що допомогло «Реалу» вийти в 1/8 фіналу турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times та The Associated Press.

Перемога над «Манчестер Сіті» з рахунком 3-1 забезпечила мадридському клубу місце у 1/8 фіналу турніру.

Мбаппе, який вийшов у стартовому складі, продемонстрував неймовірну гру, забивши перший гол вже на четвертій хвилині. Його другий гол став результатом комбінації з партнерами по команді, а третій – влучним ударом з-за меж штрафного майданчика.

У матчі Мбаппе не лише забивав, а й активно брав участь у створенні моментів для своїх партнерів по команді.

Після матчу Мбаппе зазначив, що його адаптаційний період у «Реал» і завершено, і він готовий показати свій рівень гри.

Тренер «Реала» Карло Анчелотті також високо оцінив гру Мбаппе, зазначивши, що він має потенціал досягти рівня Кріштіану Роналду.

Завдяки цьому хет-трику Мбаппе наблизився до рекорду Роналду за кількістю голів у першому сезоні в «Реалі».

Нагадаємо, завтра, 21 лютого, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Жеребкування, яке пройде о 13:00 за київським часом, буде останнім у цьому розіграші змагань. Після його завершення буде сформована остаточна сітка Ліги чемпіонів сезону 2024/25.

Нагадаємо, дортмундська «Боруссія» пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї зі «Спортингом». Також, приголомшив рекордним результатом своїх вболівальників «ПСЖ».

До слова, що «Бенфіка» з українцем Анатолієм Трубіним пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.