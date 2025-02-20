Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мбаппе продемонстрував фантастичну гру в матчі з «Манчестер Сіті»

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мбаппе продемонстрував фантастичну гру в матчі з «Манчестер Сіті»
Після матчу Мбаппе зазначив, що його адаптаційний період у «Реал» і завершено, і він готовий показати свій рівень гри
фото: Diario Sport

Мбаппе не лише забивав, а й активно брав участь у створенні моментів для своїх партнерів по команді

Кілліан Мбаппе забив три голи у матчі Ліги чемпіонів, що допомогло «Реалу» вийти в 1/8 фіналу турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times та The Associated Press.

Перемога над «Манчестер Сіті» з рахунком 3-1 забезпечила мадридському клубу місце у 1/8 фіналу турніру.

Мбаппе, який вийшов у стартовому складі, продемонстрував неймовірну гру, забивши перший гол вже на четвертій хвилині. Його другий гол став результатом комбінації з партнерами по команді, а третій – влучним ударом з-за меж штрафного майданчика.

У матчі Мбаппе не лише забивав, а й активно брав участь у створенні моментів для своїх партнерів по команді.

Після матчу Мбаппе зазначив, що його адаптаційний період у «Реал» і завершено, і він готовий показати свій рівень гри.

Тренер «Реала» Карло Анчелотті також високо оцінив гру Мбаппе, зазначивши, що він має потенціал досягти рівня Кріштіану Роналду.

Завдяки цьому хет-трику Мбаппе наблизився до рекорду Роналду за кількістю голів у першому сезоні в «Реалі».

Нагадаємо, завтра, 21 лютого, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Жеребкування, яке пройде о 13:00 за київським часом, буде останнім у цьому розіграші змагань. Після його завершення буде сформована остаточна сітка Ліги чемпіонів сезону 2024/25.

***

Нагадаємо, дортмундська «Боруссія» пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї зі «Спортингом». Також, приголомшив рекордним результатом своїх вболівальників «ПСЖ».

До слова, що «Бенфіка» з українцем Анатолієм Трубіним пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги: Карло Анчелотті Кріштіану Роналду Кіліан Мбаппе НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Боруссія» проходить до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї
«Боруссія» проходить до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї
Вчора, 23:55
«Реал Мадрид» та «Манчестер Сіті» зустрінуться у плей-оф Ліги чемпіонів: де і коли дивитися матч-відповідь
«Реал Мадрид» та «Манчестер Сіті» зустрінуться у плей-оф Ліги чемпіонів: де і коли дивитися матч-відповідь
Вчора, 14:01
Каладзе вважає, що Шевченко сьогодні сумує
Каладзе прокоментував різку заяву Шевченка
13 лютого, 22:25
У «Шахтаря» залишилися невеликі шанси на вихід у плей-оф
«Боруссія» – «Шахтар»: де дивитися вирішальну для донеччан гру Ліги чемпіонів
29 сiчня, 14:57
Це вже третє призначення бригади Балакіна в основному раунді Ліги чемпіонів цього сезону
Українських суддів призначено на матч Ліги чемпіонів
27 сiчня, 23:49
Олександр Зінченко
Зінченко близький до переходу в іншу команду
25 сiчня, 11:50
Ігнатьєв близько двох років був головним тренером збірної Росії з футболу
Колишній тренер збірної Росії з футболу поскаржився на низьку пенсію
23 сiчня, 20:51
«Шахтар» здобув другу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів
Донецький «Шахтар» переміг «Брест» із рахунком 2:0
23 сiчня, 00:15
«Галатасарай» – «Динамо»: результат матчу
«Галатасарай» – «Динамо»: результат матчу
21 сiчня, 20:20

Новини

Мбаппе продемонстрував фантастичну гру в матчі з «Манчестер Сіті»
Мбаппе продемонстрував фантастичну гру в матчі з «Манчестер Сіті»
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування
«Ювентус» вилітає з Ліги чемпіонів слідом за «Міланом» та «Аталантою»
«Ювентус» вилітає з Ліги чемпіонів слідом за «Міланом» та «Аталантою»
«ПСЖ» встановив новий клубний рекорд і вийшов до 1/8 Ліги чемпіонів
«ПСЖ» встановив новий клубний рекорд і вийшов до 1/8 Ліги чемпіонів
Шахіст Карлсен продасть на аукціоні «скандальні» джинси
Шахіст Карлсен продасть на аукціоні «скандальні» джинси
Хет-трик Кіліана Мбаппе забезпечив «Реалу» вихід до 1/8 Ліги чемпіонів
Хет-трик Кіліана Мбаппе забезпечив «Реалу» вихід до 1/8 Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
46K
Геологічна служба США розчарувала Трампа: Україна не володіє рідкісними ресурсами
26K
Фаворит Путіна, який тепер контактує з американцями, має бізнес під Києвом (фото)
21K
Спецоперація «Щур». Спільнику топпосадовцю СБУ оголошено підозру
19K
На Львівщині затриманий на хабарі посадовець повернувся на роботу

Новини

20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Вчора, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
18 лютого, 00:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua