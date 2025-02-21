Арбітр попросив автограф у Мессі і отримав за це покарання

У КОНКАКАФ не уточнили, які саме дисциплінарні заходи було вжито щодо судді

Конфедерація футболу Північної та Центральної Америки та країн Карибського басейну (КОНКАКАФ) винесла дисциплінарне стягнення судді Марко Антоніо Ортісу Наві за те, що він попросив автограф Ліонеля Мессі після матчу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times та ESPN.

«Інтер Майамі», у складі якого виступає Мессі, у ніч на 20 лютого переміг «Спортінг Канзас-Сіті» у першому матчі 1/16 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ з рахунком 1:0. Після гри арбітр підійшов до Мессі та попросив автограф для члена своєї родини.

«Під час розслідування КОНКАКАФ з'ясувалося, що суддя звернувся до гравця з проханням дати автограф для члена сім'ї з особливими потребами. Поведінка судді не відповідає кодексу поведінки КОНКАКАФ для офіційних осіб матчу. Суддя визнав свою помилку, вибачився за інцидент і визнав дисциплінарні заходи, застосовані щодо нього КОНКАКАФ», – йдеться у офіційній заяві конфедерації.

Разом з тим, у КОНКАКАФ не уточнили, які саме дисциплінарні заходи було вжито щодо судді.

Варто зазначити, що матч між «Інтером Майамі» та «Спортінгом Канзас-Сіті» був перенесений на 24 години через попередження про зимову бурю. Хоча сніг у середу не випав, гравцям довелося грати в морозну погоду, що змусило тренера «Інтер Маямі» Хав'єра Мачерано назвати умови «нелюдськими».

Нагадаємо, що цього тижня визначилися всі учасники 1/8 фіналу єврокубків.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 21 лютого, о 13:00 за київським часом.

Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мають пройти 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня.

Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться сьогодні, 21 лютого. Початок о 14:00 за київським часом.

Поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи пройдуть 6 та 13 березня, чвертьфінали 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня.

Фінал турніру буде зіграний 21 травня у Більбао (Іспанія).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій пройде сьогодні, 21 лютого. Початок о 15:00 за київським часом.

Матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 6 та 13 березня, чвертьфінали – 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня.

Фінал турніру буде зіграний 28 травня у Вроцлаві (Польща).