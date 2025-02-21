Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Арбітр попросив автограф у Мессі і отримав за це покарання

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Арбітр попросив автограф у Мессі і отримав за це покарання
КОНКАКАФ винесла дисциплінарне стягнення судді Марко Антоніо Ортісу Наві
фото: facebook.com/rpctv

У КОНКАКАФ не уточнили, які саме дисциплінарні заходи було вжито щодо судді

Конфедерація футболу Північної та Центральної Америки та країн Карибського басейну (КОНКАКАФ) винесла дисциплінарне стягнення судді Марко Антоніо Ортісу Наві за те, що він попросив автограф Ліонеля Мессі після матчу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times та ESPN.

«Інтер Майамі», у складі якого виступає Мессі, у ніч на 20 лютого переміг «Спортінг Канзас-Сіті» у першому матчі 1/16 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ з рахунком 1:0. Після гри арбітр підійшов до Мессі та попросив автограф для члена своєї родини.

«Під час розслідування КОНКАКАФ з'ясувалося, що суддя звернувся до гравця з проханням дати автограф для члена сім'ї з особливими потребами. Поведінка судді не відповідає кодексу поведінки КОНКАКАФ для офіційних осіб матчу. Суддя визнав свою помилку, вибачився за інцидент і визнав дисциплінарні заходи, застосовані щодо нього КОНКАКАФ», – йдеться у офіційній заяві конфедерації.

Разом з тим, у КОНКАКАФ не уточнили, які саме дисциплінарні заходи було вжито щодо судді.

Варто зазначити, що матч між «Інтером Майамі» та «Спортінгом Канзас-Сіті» був перенесений на 24 години через попередження про зимову бурю. Хоча сніг у середу не випав, гравцям довелося грати в морозну погоду, що змусило тренера «Інтер Маямі» Хав'єра Мачерано назвати умови «нелюдськими». 

Нагадаємо, що цього тижня визначилися всі учасники 1/8 фіналу єврокубків.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 21 лютого, о 13:00 за київським часом.

Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мають пройти 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня.

Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться сьогодні, 21 лютого. Початок о 14:00 за київським часом.

Поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи пройдуть 6 та 13 березня, чвертьфінали 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня.

Фінал турніру буде зіграний 21 травня у Більбао (Іспанія).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій пройде сьогодні, 21 лютого. Початок о 15:00 за київським часом.

Матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 6 та 13 березня, чвертьфінали – 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня.

Фінал турніру буде зіграний 28 травня у Вроцлаві (Польща).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ суддя Ліонель Мессі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під керівництвом Черчесова національна команда Казахстану продемонструвала один із найгірших результатів
Російський тренер Черчесов, який насміхався над казахською мовою, залишив посаду
27 сiчня, 13:40
Ігнатьєв близько двох років був головним тренером збірної Росії з футболу
Колишній тренер збірної Росії з футболу поскаржився на низьку пенсію
23 сiчня, 20:51
Рішення комісії суд визнав протиправним та скасував, зобов’язавши повторно розглянути документи позивача щодо надання йому відстрочки
Мешканець Львівщини скасував відмову ТЦК у наданні відстрочки через суд
26 сiчня, 21:16
Суд постановив відсторонити Маркушина від управління Ірпінською громадою на час розслідування його виїзду за кордон у 2022 році
Суд відсторонив міського голову Ірпеня Маркушина від виконання обов'язків
28 сiчня, 10:32
Це рішення стало другим випадком, коли федеральний суддя втрутився, щоб призупинити розширене тлумачення Трампом власних повноважень
Федеральний суд США заблокував указ Трампа про замороження грантів
29 сiчня, 02:19
Головні новини ночі проти 31 січня
Перемога «Динамо», атака дронів у Волгограді і Воронезькій області: головне за ніч
31 сiчня, 05:50
Воротар збірної України Анатолій Трубін
«Бенфіка» з Трубіним вирвала нічию та вийшла в 1/8 Ліги чемпіонів
19 лютого, 04:40
Калін був чемпіоном Київської області з хортингу
Український футболіст Калін загинув на війні з Росією
19 лютого, 16:21
Після матчу Мбаппе зазначив, що його адаптаційний період у «Реал» і завершено, і він готовий показати свій рівень гри
Мбаппе продемонстрував фантастичну гру в матчі з «Манчестер Сіті»
Вчора, 12:44

Новини

Арбітр попросив автограф у Мессі і отримав за це покарання
Арбітр попросив автограф у Мессі і отримав за це покарання
Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій
Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій
Дубль Дибали виводить «Рому» до 1/8 фіналу Ліги Європи
Дубль Дибали виводить «Рому» до 1/8 фіналу Ліги Європи
Визначився наступний суперник збірної України з тенісу в Кубку Девіса
Визначився наступний суперник збірної України з тенісу в Кубку Девіса
Мбаппе продемонстрував фантастичну гру в матчі з «Манчестер Сіті»
Мбаппе продемонстрував фантастичну гру в матчі з «Манчестер Сіті»
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
46K
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
18K
Мер Садовий звернувся до українців через атаку на Зеленського
8752
США перестали продавати зброю Україні? Нардеп Костенко зробив заяву (оновлено)
8033
Власник агропідприємства отримав другий вирок за ухилення від мобілізації

Новини

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua