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Дубль Дибали виводить «Рому» до 1/8 фіналу Ліги Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Дубль Дибали виводить «Рому» до 1/8 фіналу Ліги Європи
«Рoмa» вибиває «Порту» з Ліги Європи
фото з відкритих джерел

«Рoмa» проходить в 1/8 фіналу Ліги Європи після перемоги над «Порту»

«Рома» перемогла «Порту» у матчі-відповіді Ліги Європи сезону 2024/25. Зустріч команд відбулася на «Стадіо Олімпіко». Про це повідомляє «Главком» з посиланням AP News та L'Equipe.

«Рома» – «Порту» 3:2 (2:1)  – за сумою двох матчів 4:3

  • Голи: 0:1 – Саму (27'), 1:1 – Дибала (35'), 2:1 – Дибала (39'), 3:1 – Пізіллі (84'), 3:2 – Ренш, автогол (90+6') 

«Рома» здобула перемогу над «Порту» з рахунком 3:2, що дозволило їй пройти в 1/8 фіналу Ліги Європи з загальним рахунком 4:3.

Рахунок у матчі було відкрито на 27 хвилині. Завдяки акробатичному удару Саму через плече вивів «Порту» вперед. Але перевага португальської команди була недовгою і вже на 35 хвилині Паула Дибала, який повернувся після травми коліна, зрівняв рахунок. А за чотири хвилини, на 39 хвилині матчу, Дибала вивів «Рому» вперед.

На початку другого тайму футболіст «Порту» Стівен Еустакіо отримав червону картку. Це суттєво вплинуло на гру, і «Рома» скористалася перевагою. На 84 хвилині Ніколло Пізіллі забив третій гол у ворота «Порту». На додаткових хвилинах матчу відзначився автоголом ігрок «Роми» Девін Ренш.

В наступному етапі Ліги Європи сезону 2024/25 «Рома» зустрінеться з «Лаціо» або «Атлетиком» з Більбао.

Нагадаємо, що на етапі 1/16 Ліги чемпіонів вилетіли відразу три італійських клуби.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Рома ФК Порту

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