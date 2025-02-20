Хет-трик Кіліана Мбаппе забезпечив «Реалу» вихід до 1/8 Ліги чемпіонів

Кіліан Мбаппе забив три голи у ворота «Манчестер Сіті»

«Реал» у рамках матчу-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів переміг «Манчестер Сіті»

Форвард «Реалу» Кіліан Мбаппе став героєм матчу, забивши три голи у ворота «Манчестер Сіті», забезпечивши своїй команді вихід до наступного етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC та L'Équipe.

«Реал Мадрид» – «Манчестер Сіті» 3:1 (2:0) – за сумою двох матчів 6:3

У середу, 19 лютого 2025 року, «Реал Мадрид» та «Манчестер Сіті» зустрілися в рамках плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2024/25. Це була 14 зустріч клубів в рамках турніру з 2012-13 років.

«Реал», 15-разовий володар Кубку Ліги чемпіонів, приймав володарів трофею сезону Ліги чемпіонів 2022/23 «Манчестер Сіті». Перший матч закінчився з рахунком 3:2 на користь «Реала».

У другому стиковому матчі Кіліан Мбаппе продемонстрував видатну гру, забивши три голи у ворота «Манчестер Сіті» , що дозволило «Реалу» вийти до наступного раунду Ліги чемпіонів.

Зустріч відбулася на стадіоні «Сантьяго Бернабеу», де мадридці здобули перемогу з рахунком 3:1, що в підсумку забезпечило їм вихід в 1/8 турніру.

Нагадаємо, дортмундська «Боруссія» пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї зі «Спортингом».

Також, напередодні за результатами стикових матчів з Ліги чемпіонів сезону 2024/25 велетіли відразу два італійських клуби – «Мілан» та «Аталанта».

До слова, що «Бенфіка» з українцем Анатолієм Трубіним пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.