Ексфутболіст збірної Росії Буликін потрапив до бази «Миротворця»

18 серпня 2024 року Буликін взяв участь у заході на підтримку російської агресії

Колишній нападник збірної Росії з футболу Дмитро Буликін потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це інформує «Главком».

Зазначається, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

18 серпня 2024 року Буликін взяв участь у кубку губернатора Ульяновської області «Своих не бросаем» в Ульяновську на підтримку російської агресії. Зокрема, під час пропагандистського заходу спортсмени дарували подарунки російським окупантам та членам їхніх родин.

Буликін виступав за московські «Локомотив» та «Динамо», леверкузенський «Байєр», «Андерлехт» та «Аякс». З «Андерлехта» двічі віддавався в оренду – до «Фортуни» з Дюссельдорфа та «АДО Ден Хааг». Зіграв за національну збірну Росії 15 матчів, забив 7 м'ячів. Учасник чемпіонату Європи 2004 року.

Буликін двічі вигравав Кубок Росії та одного разу ставав чемпіоном Нідерландів.

Нагадаємо, захисниками України у Курській області був ліквідований окупант Олександр Рудь – дворазовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон Росії з шотокан карате-до. Про це інформує Watchers.

Зазначається, що також у РФ Рудю був присвоєний спортивний розряд «майстер спорту міжнародного класу».

Наразі в соціальних мережах, російських ЗМІ та на сайтах спортивних федерацій відсутня точна інформація про дату, місце та обставини загибелі Рудя. Ймовірно, це пов’язано з тим, що окупанта було ліквідовано на території Курської області.

2 лютого у російському Майкопі був проведений турнір, присвячений пам’яті окупанта Рудя. У коментарі до відео з турніру росіяни вперше визнали, що загарбник був ліквідований на території Курської області.

Нагадаємо, Міжнародна федерація каное (ICF) після звернення українського журналіста Артема Худолєєва перевірить «нейтральність» російської слаломістки Алсу Міназової.

Зазначається, що нещодавно Міназова отримала від ICF статус «нейтральної» атлетки. Це дозволить їй брати участь в міжнародних змаганнях.

Раніше росіянка брала участь у пропагандистських зустрічах з соратником російського диктатора Володимира Путіна міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та главою республіки Башкортостан Радієм Хабіровим.

Український журналіст звернувся з запитом до керівників ICF щодо «нейтрального» статусу Міназової та інформації про її участь у пропагандистських заходах.

Президент ICF Томас Конечко відреагував на запит та відповів, що ICF перевірить інформацію щодо Міназової.

«Шановний Артеме! Велика подяка за ваш лист та інформацію, що міститься в ньому. Ми маємо чітку політику щодо нейтральних спортсменів, схвалену нашою радою ICF у 2023 році, щоб дозволити нейтральним спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях, яка добре спрацювала протягом минулого року. Відповідно до нашої політики ми передамо вашу інформацію на розгляд нашій комісії ICF. Ще раз дякую за вашу інформацію та вашу відданість», – йшлося у листі президента ICF Конечка.

Як повідомляв «Главком», Міназова також у соцмережах вітала Хабірова з днем ​​народження.

Варто зазначити, що Лавров потрапив під санкції Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії, Канади, ЄС, України, США, Японії та Великої Британії за підтримку війни проти України. Хабіров потрапив під санкції Австралії, Нової Зеландії, Канади, ЄС, України, США та Великої Британії за підтримку російської агресії проти України.

Міназова також вподобала пост в Instagram з Путіним.

Нагадаємо, веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії України, виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію.

В інтерв'ю російським пропагандистам з RT вона заявила, що «вона росіянка», а також розповіла, як потрапила до Москви.

«Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна.

Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому мною була придбана туристична путівка до Чехії. Також я підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину.

Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва», – сказала Жалінська.

Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому чемпіонаті України в 2024 році на її рахунку дві бронзи та срібло, в 2023 році вона мала чотири золота.