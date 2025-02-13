Трагічно загинув 16-річний український футболіст

16-річний Іван Шквирка був переможцем Дитячо-юнацької футбольної ліги Львівської області, нещодавно він приєднався до молодіжної команди ФК «Миколаїв»

Причиною смерті Івана Шквирки стало отруєння чадним газом

Гравець футбольного клубу «Миколаїв», 16-річний Іван Шквирка трагічно пішов із життя. Про це повідомила пресслужба клубу.

Повідомляється, що причиною смерті стало отруєння чадним газом.

«Іван був не просто перспективним гравцем, а й одним з найталановитіших вихованців Миколаївської ДЮСШ та юнацької команди ФК «Миколаїв». Він залишив по собі світлі спогади, незабутні матчі та незламний дух боротьби. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Поділяємо ваш біль і молимося за упокій його душі. Вічна пам’ять тобі, Іване. Ти завжди залишишся у наших серцях», – йдеться в повідомленні клубу.

16-річний Іван був переможцем Дитячо-юнацької футбольної ліги Львівської області. Нещодавно він приєднався до молодіжної команди ФК «Миколаїв», що виступає на аматорському рівні.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області 14-річний підліток отруївся Revo. Хлопець втрачав свідомість, блював та мав галюцинації.

До слова, у січні у Львові на вулиці Князя Романа дев’ятеро людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих п’ять дітей. Їх госпіталізували.

Раніше в Коломиї через несправність газового котла сім’я з чотирьох осіб постраждала від отруєння чадним газом.