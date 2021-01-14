Веслувальниця замість біатлоністки. Міністр Гутцайт визначився з новою заступницею

Заступницею міністра стала спортивна функціонерка з багаторічним стажем

Кабінет Міністрів призначив заступницею міністра молоді та спорту олімпійську призерку Москви-1980 з академічного веслування Ніну Уманець. На цій посаді Ніна Дмитрівна замінила іншу відому спортсменку, біатлоністку Ніну Лемеш, яка з грудня 2020 року стала заступницею голови Чернігівської обласної ради.

64-річна Ніна Уманець є срібною призеркою Олімпійських ігор-1980 з академічного веслування, п’ятиразовою чемпіонкою світу (1978, 1979, 1981-1983).

Після завершення кар’єри спортсменки Ніна Дмитрівна в роки незалежності незмінно працювала в Національному олімпійському комітеті України, обіймала посади директорки департаменту фізичного виховання та масового спорту Державної служби молоді та спорту України, була шеф місії олімпійської збірної команди України на Олімпіадах 2008 і 2012 років. Вперше заступницею міністра молоді і спорту стала, починаючи з 25 березня 2014, але пішла з посади після того, як Дмитра Булатова на посаді керівника Мінмолодьспорту у 2015 році замінив Ігор Жданов.

Також Ніна Уманець залишається виконавчою директоркою Федерації України зі стрибків у воду.