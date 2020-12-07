Відома біатлоністка стала заступницею голови Чернігівської обласної ради

Ніна Лемеш автоматично перестане бути заступницею глави Мінмолодьспорту

Відому в недалекому минулому біатлоністку Ніну Лемеш обрали першим заступником голови Чернігівської обласної ради.

У голосуванні брали участь 33 депутати від трьох фракцій – «Рідного дому», «Слуги народу» та «Радикальної партії». Кандидатуру Ніни Лемеш підтримали одноголосно.

Нагадаємо, що Ніна Лемеш займає посаду заступниці міністра молоді та спорту. До призначення на цю посаду з 2015 по 2020 роки вона очолювала департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

3 березня Лемеш написала заяву на звільнення з посади директорки департаменту. Цьому передував конфлікт з керівником Чернігівської облдержадміністрації Андрієм Прокопенком.

Після отримання повноважень першого заступника голови облради, Ніні Лемеш доведеться залишити посаду заступниці міністра молоді та спорту.

47-річна Ніна Лемеш тривалий час була однією з провідних біатлоністок України. Вона – срібна призерка чемпіонату світу-1996 у командній гонці і бронзова призерка світових першостей 2000-го і 2001 років в естафеті. Крім того, Лемеш – чемпіонка Європи-2006 у спринті, володарка трьох срібних і двох бронзових нагород континентальних першостей.

Ніна виступала на трьох Олімпіадах (1998, 2002, 2006) і в період 1995-2007 років брала участь у 168-ми гонках Кубка світу, здобувши в них три перемоги (Наґано-1997 і Рупольдинґ-1999 – естафета, Антерсельва-1998 – спринт) і ще шість разів підіймалася на третій щабель п’єдесталу за підсумками естафет.