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    Відома біатлоністка стала заступницею голови Чернігівської обласної ради

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    Ніна Петрівна Лемеш - Відома біатлоністка стала заступницею голови Чернігівської обласної ради
    Ніна Петрівна Лемеш
    Світлина із соцмереж

    Ніна Лемеш автоматично перестане бути заступницею глави Мінмолодьспорту

    Відому в недалекому минулому біатлоністку Ніну Лемеш обрали першим заступником голови Чернігівської обласної ради.

    У голосуванні брали участь 33 депутати від трьох фракцій – «Рідного дому», «Слуги народу» та «Радикальної партії». Кандидатуру Ніни Лемеш підтримали одноголосно.

    Нагадаємо, що Ніна Лемеш займає посаду заступниці міністра молоді та спорту. До призначення на цю посаду з 2015 по 2020 роки вона очолювала департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

    3 березня Лемеш написала заяву на звільнення з посади директорки департаменту. Цьому передував конфлікт з керівником Чернігівської облдержадміністрації Андрієм Прокопенком.

    Після отримання повноважень першого заступника голови облради, Ніні Лемеш доведеться залишити посаду заступниці міністра молоді та спорту.

    47-річна Ніна Лемеш тривалий час була однією з провідних біатлоністок України. Вона – срібна призерка чемпіонату світу-1996 у командній гонці і бронзова призерка світових першостей 2000-го і 2001 років в естафеті. Крім того, Лемеш – чемпіонка Європи-2006 у спринті, володарка трьох срібних і двох бронзових нагород континентальних першостей.

    Ніна виступала на трьох Олімпіадах (1998, 2002, 2006) і в період 1995-2007 років брала участь у 168-ми гонках Кубка світу, здобувши в них три перемоги (Наґано-1997 і Рупольдинґ-1999 – естафета, Антерсельва-1998 – спринт) і ще шість разів підіймалася на третій щабель п’єдесталу за підсумками естафет.

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    Теги: біатлон Чернігівщина Мінмолодьспорт Ніна Лемеш спорт поза політикою
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