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    Кличко: КМДА не буде фінансувати Олімпійського коледжу, якщо той перейде у підпорядкування Університету спорту

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    У ректора&nbsp;НУФВіС Євгенія Імаса та представника Міністерства освіти і науки Вадима Стеценка з'явився клопіт: звідки брати фінансування для закладу, який вони збираються реформувати - Кличко: КМДА не буде фінансувати Олімпійського коледжу, якщо той перейде у підпорядкування Університету спорту
    У ректора НУФВіС Євгенія Імаса та представника Міністерства освіти і науки Вадима Стеценка з'явився клопіт: звідки брати фінансування для закладу, який вони збираються реформувати
    Світлина - Олімпійський коледж імені Івана Піддубного

    Київський градоначальник оприлюднив відповідну заяву

    Мер Києва Віталій Кличко письмово запевнив, що Київська міська державна адміністрація не фінансуватиме Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в разі його переведення у підпорядкування Університету фізичного виховання і спорту України. Відповідно ця заява порушує концепцію, озвучену в розпорядженні прем’єра Дениса Шмигаля, який, не маючи на те повноважень, поклав фінансування реформованого коледжу на держбюджет спільно з міською казною столиці.

    Разом з тим, Віталій Кличко відмежувався від конфлікту і не відреагував на суперечливу ситуацію, згідно з якою 16 гектарів території Олімпійського коледжу, які згідно зі статтею 24 Закону N2246-VII мають належати територіальній громаді Києва, можуть відійти у підпорядкування НУФВіСу.

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    Кличко: КМДА не буде фінансувати Олімпійського коледжу, якщо той перейде у підпорядкування Університету спорту
    Кличко: КМДА не буде фінансувати Олімпійського коледжу, якщо той перейде у підпорядкування Університету спорту
    Олімпійський коледж імені Івана Піддубного

    «На думку Кличка, факт спроби пограбування кожного киянина зі сторони групки рейдерів та корумпованих чиновників МОН не є підставою для реагування міського голови Києва, - прокоментував заяву Кличка директор Олімпійського коледжу Олексій Семенюшко. - Але найважливішим є останній абзац відповіді, які Кличко надав члену Наглядової ради Олімпійського коледжу, депутату Київради Юрію Дідовцю: «Жодного фінансування «реформованого» коледжу (тобто НУФВіС) не буде. А це – мінус 10 мільйонів гривень на рік, які зараз коледж на зарплати та інші витрати отримує з міського бюджету. Звісно «своїх» грошей ректор НУФВіС Імас на компенсацію цієї суми не витрачатиме. Наслідки браку фінансування всім зрозумілі. Зрозумілі вони і рейдерам, але це їх не турбує, бо вони і не планують подальшої роботи коледжу».

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