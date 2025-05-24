Дієго Сімеоне, як головний тренер «Атлетіко», виграв дві Ліги Європи, два чемпіонати Іспанії, два Суперкубки УЄФА

Портнова застрелили біля школи, у якій навчаються доньки Сімеоне

Головний тренер «Атлетіко» аргентинець Дієго Сімеоне та його дружина Карла Перейра стали свідками вбивства радника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Espanol.

Портнова застрелили біля американської школи Посуело-де-Аларкон, у якій навчаються доньки Сімеоне – восьмирічна Франческа і п'ятирічна Валентіна. Там також навчаються і діти Портнова.

«Це був дуже важкий час для всіх. Я прошу великої поваги до сімей, які постраждали. Правда в тому, що для нас важливо піклуватися про дітей та захищати їх», – сказала дружина Сімеоне.

Дієго Сімеоне, як головний тренер «Атлетіко», виграв дві Ліги Європи, два чемпіонати Іспанії, два Суперкубки УЄФА, а також став дворазовим фіналістом Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова в середу вранці, 21 травня, біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Зокрема, колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн. «Андрій призначав усіх суддів... Кваліфікаційна комісія була під ним і значна частина суддів в Україні була ним призначена. Це означає, що він міг зателефонувати, попросити, запропонувати» – заявив Царьов.

До слова, експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді 21 травня, переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El País. Наразі відомо небагато про життя та контакти Портнова в Мадриді. Втім, журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.