Суд у справі про вбивство Фаріон вдруге перенесено через ймовірну хворобу Зінченка

Захисник Зінченка закликав суддю перенести засідання через погане самопочуття підзахисного, проте довідку від лікаря не надали

У вівторок, 29 квітня, у день народження Ірини Фаріон, у Шевченківському районному суді Львова мало відбутися засідання у справі підозрюваного у вбивстві професорки В'ячеслава Зінченка. Через поганий стан Зінченка засідання перенесли на 1 травня. Як передає «Главком», про це повідомляє Суспільне.

Засідання розпочалося з півгодинним запізненням – о 10:30. В'ячеслава Зінченка привезли до суду о 9:45 у супроводі Нацгвардії. Підозрюваний у вбивстві Фаріон був у бронежилеті та шоломі. Юнака вітала його група підтримки. Жінки вигукували: «Зінченку – волю».

На засідання прийшла також донька Ірини Фаріон – Софія Особа. Чимало львів'ян прийшли підтримати її.

Один з адвокатів Зінченка Ігор Сулима не прийшов на засідання через сімейні обставини. Він повідомив, що не зможе бути присутнім до середини травня.

Захисник В'ячеслава Зінченка Юрій Немировський закликав суддю перенести засідання через погане самопочуття підзахисного. Зінченко розповів, що у нього застуда. Проте довідку від лікаря не надали. Суд оголосив перерву до 1 травня. Засідання має відбутись о 12:30.

Під час минулого засідання, яке відбулось 9 квітня, Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 червня. Після цього адвокат підозрюваного Юрій Немировський зачитав клопотання про перенесення судового засідання у зв'язку з харчовим отруєнням Зінченка.

Нагадаємо, у середу, 26 лютого, у Шевченківському районному суді Львова відбувся розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон. Підсудному В’ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід – арешт без права внесення застави до 24 квітня.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.