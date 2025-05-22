Екснардеп-зрадник розкрив невідомі деталі діяльності убитого Портнова

Царьов заявив, що юридична компанія Портнова була залучена практично до всіх корпоративних війн в Україні

Екснардеп-зрадник Царьов розкрив заробітки Портнова та його зв'язки

Колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн, пише «Главком». «Андрій призначав усіх суддів... Кваліфікаційна комісія була під ним і значна частина суддів в Україні була ним призначена. Це означає, що він міг зателефонувати, попросити, запропонувати» – заявив Царьов.

Крім того, Царьов заявив, що юридична компанія Портнова була залучена практично до всіх корпоративних війн в Україні, працюючи то на одній, то на іншій стороні. «У рейдерських, антирейдерських захопленнях. Замовниками були олігархи або політики – перші особи в країні», – пояснив він.

З приходом до влади Володимира Зеленського, за словами Царьова, Портнов через тодішнього голову Офісу президента Андрія Богдана намагався «порішати» питання однієї впливової бізнес-групи. За його словами, замовлень було багато: це стосувалося збереження активів, закриття кримінальних справ, а також виключення осіб із санкційних списків.

«Андрій питання вирішував майже всі. Гонорари доходили до $10 млн за питання», – підкреслив Царьов. Однак він додав, що не всі питання вирішувалися, і така масштабна діяльність неминуче створювала невдоволених людей, особливо враховуючи розмір гонорарів.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті.

Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова в середу вранці, 21 травня, біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.