Що робив Портнов незадовго до смерті? Дані El País

Кілька місяців тому Портнов звернувся до нотаріальної контори в Мадриді з проханням переоформити на своїх дітей елітний особняк

Експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді 21 травня, переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El País.

Наразі відомо небагато про життя та контакти Портнова в Мадриді. Втім, журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.

Зокрема, кілька місяців тому Портнов звернувся до нотаріальної контори в Мадриді з проханням переоформити на своїх дітей елітний особняк, розташований у Козині під Києвом, на березі Дніпра. Вартість цього маєтку оцінюється у €2,5 млн. Імовірно, таким чином він намагався приховати власність або уникнути її конфіскації у разі запровадження санкцій чи відкриття кримінального провадження.

У матеріалі також нагадується, що ще в грудні 2021 року уряд США запровадив проти Портнова санкції, які передбачали заборону на в’їзд до США та замороження всіх його активів, що зберігалися в американських фінансових установах.

Крім того, Портнов був включений до списку осіб, на яких поширюється дія «Акта Магнітського» – американського закону, спрямованого проти іноземних громадян, причетних до масштабної корупції та порушень прав людини. На тлі цього привертає увагу факт, що його доньки навчалися в американській школі в престижному районі Мадрида – Посуело-де-Аларкон, і саме Портнов щодня возив їх туди особисто.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова в середу вранці, 21 травня, біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Зокрема, колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн. «Андрій призначав усіх суддів... Кваліфікаційна комісія була під ним і значна частина суддів в Україні була ним призначена. Це означає, що він міг зателефонувати, попросити, запропонувати» – заявив Царьов.